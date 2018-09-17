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İBB, Sikorsky tipi helikopterini satıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sikorsky S-76B tipi helikopterini açık artırma yöntemi ile satıyor.

17 Eylül 2018 Pazartesi 10:57
İBB, Sikorsky tipi helikopterini satıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kent içi raylı sistemlerin işletmeciliğini yapmak üzere kurulan Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret A,Ş'ye ait olan 30 yaşındaki Sikorsky S-76B tipi helikopterini satışa çıkardı.

Atatürk Havalimanı'nda THY Teknik A.Şye tahsisli olan hangarda bulunan TC-HKN kuyruk tescilli helikopterin satışıyla ilgili ihaleye çıkıldı.

Esenler’de genel müdürlük binasında 18 Ekimdeki ihale kapalı zarfla teklif alma ve daha sonra açık artırma usulü ile yapılacak. Açık artırma ihaleye en yüksek teklifi veren 5 istekliden (istekli sayısı yeterli değilse daha az istekliden) en düşük teklif sahibinden başlamak üzere açık artırma usulü ile teklif alma şeklinde yapılacağı belirtildi.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 10:57
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