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Belediye’den sağlık, gıda ve kültür-edebiyat projelerine destek

Çorum Belediyesi ile Hitit Üniversitesi arasında 2014 yılında imzalanan protokolle hayata başlatılan “Çorum İçin Bir Projem Var” çalışması 2019 yılı 5.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 18:17
Belediye’den sağlık, gıda ve kültür-edebiyat projelerine destek

Çorum Belediyesi ile Hitit Üniversitesi arasında 2014 yılında imzalanan protokolle hayata başlatılan “Çorum İçin Bir Projem Var” çalışması 2019 yılı 5. dönem proje başvuru ve değerlendirme süreci tamamlandı.


Seçici kurulun 15 projeyi değerlendirmeye aldığı Çorum İçin Bir Projem Var çalışmasında onaylanan projeler belli oldu. Çorum’un öncelik ve ihtiyaçlarının ön planda tutulduğu değerlendirmede; sağlık, gıda ve kültür-edebiyat alanlarında 3 proje, destek almaya hak kazandı.


Seçici kurulun yaptığı değerlendirmelerin ardından Hitit Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Yetkin Utku Kamuk’un, “Yapılandırılmış Egzersiz Programının İtfaiye Erlerinin Fiziksel Uygunluk ve Hazır Bulunuşluk Düzeylerine Etkisi”, Öğretim Görevlisi Hakan Apaydın’ın “Meşhur Çorum Leblebisinde Farklı Kavurma Koşullarında Oluşan Fiziksel ve Kimyasal Değişimlerinin Belirlenmesi ve Üretim Süreci Optimizasyonu”, Dr. Öğretim Üyesi Ali İzzet Yılmaz’ın “Profesyonel Turist Rehberlerinin Bakış Açılarıyla Çorum Kent Turizmi” alanlarında sunduğu projeler destek aldı.


Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’a faydası olacağına inandıkları, özenle yapılan değerlendirmeler neticesinde projeleri belirlediklerini vurguladı.


Aşgın, “Bu yıl için yapılan çağrı kapsamında 15 proje başvurusu oldu. Belediye ve Üniversite temsilcilerimizden oluşan seçici kurul ön değerlendirme yaptı. Sonrasında projelerin nihai değerlendirmesini de geçtiğimiz günlerde yaptığımız toplantı ile gerçekleştirdik. Belediyemizin ve Çorum’un öncelik ve ihtiyaçlarını esas alarak, bu dönem 3 akademik çalışmaya destek verilmesine karar verdik. Projelerin uygulanabilmesi için 50 bin liralık kaynak sağlayacağız. “Çorum İçin Bir Projem Var” başlığı altında 5. dönem başvurularının ve desteklenecek projelerin memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Destek sağlayacağımız projelerle ilgili önümüzdeki günlerde Hitit Üniversitesi rektörümüz Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ün katılımları ile sözleşme imza töreni düzenleyeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 18:17
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