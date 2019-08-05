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Belediyeden kurban pazarına ücretsiz ulaşım

Gemlik Belediyesi, kurban pazarına ulaşım için bütün hafta ücretsiz araç tahsis etti.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:20
Belediyeden kurban pazarına ücretsiz ulaşım

Gemlik Belediyesi, kurban pazarına ulaşım için bütün hafta ücretsiz araç tahsis etti.


Yenilenen Gemlik Belediyesi Kurban Pazarı geçen hafta hizmete girmişti. Pazar için hafta sonları çalışan otobüsler bütün haftaya yayılarak Gemliklilerin hizmetine sunuldu. Belediye, kurban pazarına ulaşım için İskele Meydanı’ndan bütün hafta saat 12.00, 15.00 ve 17.00’de ücretsiz otobüs kaldıracak.


Muratoba mevkiindeki pazara mevcut girişin yanı sıra bir köprü daha inşa edilerek araç trafiğinin rahatlatılması hedeflendi. Mescit, lavabo, duş gibi bölümlerin de hizmete girdiği pazarda zabıta noktası da bulunuyor. Pazarcılar ve alıcıların düzenli bir ortamda alışveriş yapılması sağlanıyor.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:20
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