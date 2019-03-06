Belediyeden kadınlara özel konser Çaycuma Belediyesi tarafından8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özelsanatçı Nesil Kartal’ın sahne alacağı bir halk konseri düzenlenecek.

Çaycuma Belediyesi tarafından8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özelsanatçı Nesil Kartal’ın sahne alacağı bir halk konseri düzenlenecek.

Çaycuma Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle halk konseri düzenlenecek.Sanatçı Nesil Kartal’ın sahne alacağı konser, Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak. Saat 19.00’da başlayacak konsere katılım ücretsiz olacak. Zonguldaklı bir sanatçı olan Nesil Kartal güçlü sesi ile Zonguldak ve çevresinde yakından tanınıyor.

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