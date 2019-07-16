Belediyeden ’çöp’ uyarısı

Sinop Belediyesi tarafından vatandaşlara ’çöp’ uyarısı yapıldı.

Sinop Belediyesi tarafından “Bu dünya hepimizin” başlığı altında yer alan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Sevgili Sinoplu Hemşehrilerimiz; Sinop hepimizin bir arada yaşadığı, ülkemizin cennet köşelerinden biridir. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir Sinop’ta yaşamak için her birimizin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerekmektedir. Evimizin önünü, caddelerimizi, sokaklarımızı, doğamızı temiz tutalım, kirletenleri uyaralım. Ev ve iş yerlerinde atıklarımızı ekonomiye geri dönüşüm için ayrıştırarak geri dönüşüm kutularına, çöp olan atıklarımızı siyah poşet içerisine en yakın çöp kutularına atalım. Bu dünya hepimizin. Çevremizi, doğayı, kültür miraslarımızı temiz tutar ve korursak bize miras olarak bırakılan bu dünyayı bizden sonraki nesillere daha yaşanır daha güzel şekilde bırakmış oluruz. Bu konuda göstereceğiniz duyarlılık için size minnet duyulacağını bilmenizi isteriz.”