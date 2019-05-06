Belediyeden çıkartılan işçiler simit ve suyla oruç açtı

BOLU (AA) - Bolu Belediyesinde işten çıkartılan ve belediye önünde eylem yapan işçiler, oruçlarını simit ve suyla açtı.

CHP'den Bolu Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan'ın göreve gelmesinin ardından işten çıkarılan 97 taşeron işçi, Hizmet-İş Sendikası temsilcileri ile Demokrasi Meydanı'nda bulunan belediye binasının önünde eylemlerini sürdürüyor.

İşçiler ile sendika temsilcilerine su ve simit dağıtıldı. Ezanın okunmasının ardından işçiler orucunu açtı.

İşçilerin iftarına, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Hizmet-İş Sendikasının yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işçilerin 13 gündür eylem yaptığını hatırlatarak, "Mücadelemiz devam ediyor. Ramazan ayına denk geldi. Biz Ramazanda da bu arkadaşlarımızın işe iadesi yapılana kadar eylemlerimize devam edeceğiz." diye konuştu.

Özdemir, sembolik olarak toplandıklarını ifade ederek, "Simit ve suyla iftarımızı açtık. Buradan belediye başkanı Tanju Özcan'a mesaj gönderiyoruz, bu insanların hayatlarını perişan etmemeleri için. Ramazan ayı mübarek bir ay. Ramazan ayı merhamet, vicdan ayı. Ondan sonra bayram geliyor. Onun için biz bir an önce bu arkadaşların işe iade edilmesini istiyoruz. İşçiler üzerindeki bu baskının bir an önce bitmesini istiyoruz. " şeklinde konuştu.

"Bolu'da hem iş yeri değiştirme var, hem sendikal baskı var hem de arkadaşların işten atılması var." diyen Özdemir, şunları kaydetti:

"Farklı eylemlerle, farklı şekillerde protestolarımız devam edecek. Amacımız işçilerin ekmeğinin iade edilmesi. Bizim burada Hak-İş ve Hizmet-İş olarak başka bir amacımız yok. Bizim istediğimiz bir şey var, bu garibanların, çocuğunun, çoluğunun rızkı geri verilsin, işlerine iade edilsin. Bu şehrin temizliğini, pisliğini toplayan insanlar."



