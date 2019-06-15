Belediyeden alt yapı çalışmaları

Kilis Belediyesi tarafından kanalizasyon ile su hattı bağlantıları yapılmaya devam ediyor.

Kilis Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü Yerleşim alanlarında vatandaşlara sağlıklı ve güvenli altyapı temin etmek için çalışmalar devam ediyor. Su İşleri Müdürlüğündan çalışmalarla ilgili yapılan açıklamada, "Vakit durma vakti değil, hizmet vakti. Halkımıza sağlıklı ve kullanışlı altyapı temin edebilmek için tüm ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Amacımız; Hızlı çözüm ile devam eden altyapı çalışmalarıyla halkımızın daha rahat bir yaşam sürebilmelerini sağlamaktır” denildi.