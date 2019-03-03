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Belediyecilikte yeni dönem

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Belediyelerimiz personel bulunduracak ve gece gündüz bu personel vatandaşımıza hizmet edecek."

03 Mart 2019 Pazar 12:20
Belediyecilikte yeni dönem

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 12:20
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