0553 313 94 23

"Belediyecilik bizim işimiz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun:- "Belediyecilik bizim işimiz. Allah'a çok şükür bugüne kadar mahcup olmadık, bundan sonra da olmayacağız"

20 Mart 2019 Çarşamba 13:08
"Belediyecilik bizim işimiz"

ORDU (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Belediyecilik bizim işimiz. Allah'a çok şükür bugüne kadar mahcup olmadık, bundan sonra da olmayacağız." dedi.

Çamaş ilçe meydanında seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara seslenen Torun, 31 Mart'ta belediye başkanı, muhtar ve belediye meclis üyelerinin seçileceğini anımsattı.

Torun, seçim nedeniyle kimsenin birbirini kırıp dökmesine gerek olmadığını belirterek, "Biz acısında da beraber, sevincinde de beraber olan bir milletiz. Yarın yine bu sokaklarda beraber yürüyeceğiz. Birbirimize selam vereceğiz ama birileri aynı düşünmüyoruz diye bir hakaret dili kullanıyor. Buna ne gerek var? Biz hep birlikte bu ülkede yaşamak istiyoruz." diye konuştu.

Ülkenin sahip olduğu kaynaklara işaret eden Torun, "Bunların nerede ve nasıl kullanılacağını da biliyoruz. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Belediyecilik bizim işimiz. Allah'a çok şükür bugüne kadar mahcup olmadık, bundan sonra da olmayacağız." dedi.

Torun, şunları kaydetti:

"Şu anda mutfakta yangın var. Maalesef önümüzü de göremiyoruz. Birçok inşaat ve gıda sektöründe olanlar bu durumdan şikayetçi. İşlerinin iyi gitmediği de gerçek. Bu seçim milletvekili veya cumhurbaşkanlığı seçimi değil. Gelin bu seçimde işlerin iyi gitmediğinin uyarısını yapalım. 'Bakın işler iyi değil, sizi uyarıyoruz.' deyin. Sonuçta 4,5 yıl daha seçim yok. O yüzden bu yetkinizi kullanın ve o gücünüzü mutlaka iktidara gösterin."

Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Ordulu Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı'nın şehit olduğunu anımsatan Torun, "İçimiz yanıyor. Allah mekanını cennet etsin. Hepimizin ve ülkemizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Seyit Torun, konuşmasının ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Adıgüzel ve Çamaş Belediye Başkan Adayı Ahmet Kesik ile vatandaşları selamladı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 13:08
  1. CHP
  2. seçim çalışması
  3. Seyit Torun

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
    1. Günün ilk yarısında en çok değer..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada bu..
    3. Erdoğan: "On binlerce kilometre öteden..
    4. Günün ilk yarısında en çok değer..
    5. Günün ilk yarısında en çok değer..
    6. Borsada işlem hacmi sıralaması
    7. Esed rejiminin İdlib'e saldırılarında..
    8. Borsada endekslerin değişimi
    9. 'Elektronik sigara kalp krizi riskini..
    10. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    11. Borsada günün ilk yarısı
    12. Pakistan'da saldırı! Ölüler var
    13. Borsada günün ilk yarısı
    14. Denizli Valiliği: Depremde 30 ev..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kim ne derse..
    16. Geleceğin edebiyatçıları ödüllerine..
    17. Uysal, “31 Mart seçimleri iki boyutlu..
    18. Beyoğlu Belediyesi’nden geri dönüşüme..
    19. Defalarca kazanın yaşandığı yerde bir..
    20. Ekmeğini çöpten çıkarıyor
    21. Piyasalarda gün ortası
    22. YPG/PKK-DEAŞ çatışmasının ardından..
    23. Erdoğan ile görüşen Şevval Cerrah o..
    24. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat..
    25. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden..
    26. Gelli Yasası’nın mimarı Federico Gelli..
    27. Borsa, günün ilk yarısında geriledi
    28. Serbest piyasada altın fiyatları
    29. Başkan Özaltun, muhtarlarla veda..
    30. Seçim yasağı ne zaman başlıyor? 31..
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak
    Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak
    Davutoğlu'nu sevdiğini söyleyen Arınç: Başarı şansı yok
    Davutoğlu'nu sevdiğini söyleyen Arınç: Başarı şansı yok
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin