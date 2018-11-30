SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "2014 yerel seçimlerinde Türkiye'deki belediyelerin yüzde 59'unu, yani 800 belediyeyi AK Parti belediyeciliği ile tanıştırdık. Yani belediyecilik AK Parti'nin işidir." dedi.

AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Demir'e, Ankara'dan dönmesi dolayısıyla partililerce Havza ilçesinde karşılama töreni düzenlendi.



Davul zurna eşliğinde karşılanan Demir, AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar yaptığı hizmetlerin takdiri olarak Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterildiğine inandığını söyledi.

Samsun'un, AK Parti'nin kalkınma hamlesinden en fazla faydalanan il olduğunu belirten Demir, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar yaptığımız hizmetleri anlatmaya yönelmedik, hep çalıştık. Hakkı ile hizmet etmenin rahatlığı ile görevimizi tamamladık. İnşallah eşi benzeri az görülen, Türkiye'de diğer kentlere örneklik edecek bir belediye icrasını, çalışmasını sergileyeceğiz. Biz Samsun'a, Türkiye'ye, istikbalimize sevdalıyız. Bu sevda bizim enerjimizi oluşturuyor. 5 milyarlık bir yatırım planlaması yapmaktayız. O zaman Sayın Cumhurbaşkanımıza, 'biz gerekeni yaptık, 10 milyar lira da sizden' deriz."

Demir, daha sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile partisinin Samsun İl Başkanlığında düzenlenen tanıtım toplantısına katıldı.

Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, Demir'in 3 dönem AK Parti Samsun Milletvekilliği ve 60. Hükümette bakanlık yaptığını hatırlatarak, AK Parti olarak 2004 yerel seçimlerinde "yerel kalkınma başlıyor" diyerek yola çıktıklarını anlattı.

Yeni kurulmuş bir siyasi partinin Türkiye'nin yüzde 55'ini alarak seçimlerden başarı ile çıktığına işaret eden Karaaslan, AK Parti belediyeciliği ile tanışan bütün şehirlerde yerel kalkınma başlattıklarını söyledi.

2009'daki yerel seçimlerde ise "Marka şehirler" diyerek yola çıktıklarını ifade eden Karaaslan, şöyle konuştu:

"Yani altyapısını tamamlamış şehirlerimizde markalaştırma süreci başlattık. Bu kez de şehirlerimizin yarısından fazlası AK Parti belediyeciliği ile hizmetine devam etti. 2014 yılında da 'daima hizmet, daima millet' sloganı ile yerel seçimlere girdik. Bu kez Türkiye'deki belediyelerin yüzde 59'unu, yani 800 belediyeyi AK Parti belediyeciliği ile tanıştırdık. Yani belediyecilik AK Parti'nin işidir."

Mustafa Demir ise buradaki konuşmasında ilk günkü aşk ve şevkle Samsun'a hizmet etmek için gece gündüz çalışacaklarını vurguladı.

Altyapı, kentsel dönüşüm, ulaşım gibi sorunların ortadan kaldırılmasının normal bir fonksiyon olduğuna dikkati çeken Demir, "Artık 31 Mart seçimlerinden sonra büyükşehir belediyelerine yeni fonksiyonların yüklendiği bir döneme geldik. Yalnız altyapı, kentsel dönüşüm, ulaşım hizmetleri yapmakla kalmayacağız, sanayide, ticarette, ihracatta, iletişimde, bilgi gelişiminde, kentin bütün potansiyelini harekete geçirecek, katkı sağlayacak, potansiyeli enerjiye dönüştüren, insanların refahını yükselten bir çalışma modeli içinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Toplantıya AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş, Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırcalı ve Ahmet Demircan, AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, ilçe belediye başkanları ile partililer katıldı.







