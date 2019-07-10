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Belediye-üniversite iş birliği

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:54
Belediye-üniversite iş birliği

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’u makamında ziyaret etti.


Başkan Sertaslan’a ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk ve Meclis Üyesi Sedat Özer de eşlik etti. Gemlik’teki Denizcilik Fakültesi ve Gemlik kampüsünün ihtiyaçlarının konuşulduğu ziyarette, kampüs ve çevresinde sosyal alanının artırılması kararlaştırıldı. Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik’te özellikle limancılık faaliyetlerinin gelişerek sürdüğünü ifade ederek, Gemlik kampüsünde eğitim hayatına başlayacak Denizcilik Fakültesi’nin bir an önce öğrenci alımına başlamasının önemine işaret etti. Gemlik’in limancılık ve gümrüklü saha işlem hacmi açısından Türkiye’nin en önemli noktalarından biri olduğunu belirten Başkan Sertaslan, Gemlik’te kurulan ama henüz öğrenci alımına başlamamış fakülte öğrencilerinin ise gerek iş imkânı gerekse denizcilik imkânı açısından çok şanslı olacaklarını sözlerine ekledi.


Gemlik’teki kampüste okuyan öğrencilerin sosyal ve kültürel imkânsızlıklar yüzünden Bursa merkez kampüsüne gitmek istediğini belirten Başkan Sertaslan, “Seçilmemizden bu yana geçen 90 günde Gemlik’in fotoğrafını çekerek eksiklerini tespit ettik. Kampüste eğitim hayatını sürdüren öğrencilerin isteklerinin farkındayız. Sosyal ve kültürel hayatın eksikliğiyle ilgili çalışmaları en kısa zamanda gerçekleştireceğiz” dedi.


Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz ise Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, kurumların ortak yapacağı çalışmalarla bu sıkıntıların aşılabileceğini belirtti.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:54
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