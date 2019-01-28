ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Belediyelerde ve genel seçimlerde en yüksek oyu alacağız ki iktidar olup davamızı ve derdimizi anlatalım. Eğer orada olamazsak mazlumlara ses olamayız." dedi.

Özhaseki, Ankara'nın Ayaş ilçesinde, partisinin seçim irtibat bürosunun açılışında, Cumhur İttifakı'nın çalışmalarına ilişkin bilgi vererek, amaçlarının MHP ile pazarlık etmek olmadığını vurguladı.

Açılışın ardından MHP Ayaş İlçe Başkanlığını ziyaret eden Özhaseki, partililerle bir süre sohbet etti. Özhaseki, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.

- "Dava şuuruyla gayret içerisindeler"

AK Parti Ayaş İlçe Başkanlığını ziyareti sırasında partililere seslenen Özhaseki, "Gerek MHP'li arkadaşlarımız ve kardeşlerimiz gerekse bizim AK Parti'ye mensup arkadaşlarımızın hepsi dava şuuruyla bir gayret içerisindeler." şeklinde konuştu.

Mehmet Özhaseki, Türkiye üzerinde hesap yapanlar olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bunların bitmez dertleri. Bir taraftan PKK'yı desteklerler, milyar dolarlar yatırırlar, bir taraftan FETÖ gibi beslemeleri ortaya çıkarırlar başımıza bela ederler. Olmadı DEAŞ'ı çıkarırlar, olmadı başka bir şey çıkarırlar. Bunlar karşısında hepimiz teyakkuzda olacağız, gayret edeceğiz ve uğraşacağız. Belediye seçimlerinde en yüksek oyu alacağız ki iktidar olup davamızı ve derdimizi anlatalım. Eğer orada olamazsak mazlumlara ses olamayız."

Özhaseki'ye Ayaş'taki programlarında, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan ile Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş da eşlik etti.