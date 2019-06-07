0553 313 94 23

Belediye Sağlık Merkezi’nden odyometri hizmeti

Kepez Belediyesi’nin özel hastane konforunda hizmet veren Belediye Sağlık Merkezi, bünyesine kattığı Odyometri cihazı ile işitmenin ölçülmesi ve işitme fonksiyonlarının değerlendirilmesi hizmeti verecek.

07 Haziran 2019 Cuma 12:10
Belediye Sağlık Merkezi’nden odyometri hizmeti

Kepez Belediyesi’nin özel hastane konforunda hizmet veren Belediye Sağlık Merkezi, bünyesine kattığı Odyometri cihazı ile işitmenin ölçülmesi ve işitme fonksiyonlarının değerlendirilmesi hizmeti verecek.


Kepez Belediyesi’nin hizmet binası yanında bulunan Belediye Sağlık Merkezi, ilçe sakinlerine Odyometri (İşitme Testi) hizmeti vermeye hazırlanıyor.Belediye Sağlık Merkezi, Ramazan bayramı sonrası bünyesine kattığı Odyometri cihazı ile Kepezlilere işitme testi hizmeti sunacak. İşitmenin ölçülmesi ve işitme fonksiyonlarının değerlendirilmesini sağlayan işitme testi olan odyometri işleminden Belediye Sağlık Merkezi’ne gelen her vatandaş yararlanabilecek.



Sağlık Merkezine tam not


Testler sonucunda işitme engeli olduğu tespit edilen hastalar, hastaneye yönlendirilecek. Raporlu hastaların işitme cihazları da Kepez Belediyesi tarafından ücretsiz olarak verilecek. Tam donanımlı sağlık laboratuvarı, talasemi testi merkezi, evde sağlık birimi, diyetisyen, psikolog, göz, ağız ve diş sağlığı, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Fizik Tedavi Ünitesi, Genel Cerrahi polikliniğinin yer aldığı Belediye Sağlık Merkezi, sağlık alanında verdiği konforlu hizmetlerle Kepezlilerden hizmet alanında tam not alıyor. Vatandaşlar, Odyometri hizmeti ile ilgili 338 11 22 nolu telefondan gerekli bilgilere ulaşabilirler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 12:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İslam düşmanı CHP'li avukat sapkınların önünde eğiliyormuş!
    1. İslam düşmanı CHP'li avukat..
    2. Antik kentte yıldız şöleni
    3. Vali Demirtaş, şehitler için..
    4. Galatasaray'da 3 bomba birden! Yarın..
    5. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi..
    6. "Bu VIP krizi değil, devletin valisine..
    7. KO-MEK Çocuk Oyun Odaları’ndan bin 382..
    8. Ağrılı gençlerin elle balık avı nefes..
    9. ASPİLSAN Enerji, savunma ve..
    10. Belediye Sağlık Merkezi’nden odyometri..
    11. Kadın Kooperatifleri Festivali 26..
    12. Vezirhan Belediye Başkanının acı günü
    13. Kayıtdışı istihdamla mücadele ediyoruz
    14. Taşıyıcı esnafı bayramlaşmada buluştu
    15. Dağevi köylüleri şenlikte buluştu
    16. SBSGGM uyardı: “Kaynağını bilmediğiniz..
    17. Kırşehir Ahi EvranÜniversitesi..
    18. Otomobil köprüden dereye düştü: 1..
    19. ‘Uluslararası marketler küçük esnafı..
    20. Aydın’da 37 düzensiz göçmen yakalandı
    21. "Rusya'da iş dünyası nihilist"
    22. Fiyat artışlarından sorumlu değiliz
    23. Kurtulmuş: “Hadi bakalım İmamoğlu,..
    24. Pekcan ve Varank’tan Japonya’ya çıkarma
    25. Koç Üniversitesi öğretim ve araştırma..
    26. Barışın Kadınları Gerze’de
    27. Thomas Laurent, Toyota Gazoo Racing..
    28. Domates ihracatında hedef 1 milyar dolar
    29. Tuna Nehri'de büyük facia: Çok sayıda..
    30. Matcha çayı kolesterolü düşürüp,..
    Putin'den dünyayı sarsacak açıklama! "Anlaşmadan çekilmeye hazırız"
    Putin'den dünyayı sarsacak açıklama! "Anlaşmadan çekilmeye hazırız"
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı