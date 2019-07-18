Belediye personellerine yangın eğitimi

Altınordu Belediyesi personellerine, ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı’ çerçevesinde yangın, yangından korunma ve yangına müdahale eğitimi verildi.

Altınordu Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından personele yönelik Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı uzman eğitmenlerince ‘yangın, yangından korunma ve yangına müdahale’ konularında teorik eğitimler verildi. Yapılan teorik eğitimlerin ardından personelin katılımı ile Altınordu Belediyesi bahçesinde uygulamalı olarak yangın, yangından korunma ve yangına müdahale eğitimi gerçekleştirildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı uzman eğitmenlerince gerçekleştirilen eğitimlerde personele yangın esnasında yapılması gerekenler ve yangın söndürme yöntemleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Eğitimlere katılan ve yangın söndürme işlemi yapan Altınordu Belediye personeli eğitimlerin ardından duygu ve düşüncülerini dile getirdiler. Çok verimli bir eğitim geçirdiklerini aktaran personeller, öğrendikleri bilgilerin iş hayatının yanı sıra özel hayatlarında da çok verimli olacağını aktardılar.