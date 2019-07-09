Belediye personeline kurum içi eğitim semineri Manavgat Belediyesi’nin bütün hizmet birimlerine Sayıştay Onursal Daire Başkanı Abdurrahman Acar tarafından kurum içi eğitim semineri verildi.

Manavgat Belediyesi’nin bütün hizmet birimlerine Sayıştay Onursal Daire Başkanı Abdurrahman Acar tarafından kurum içi eğitim semineri verildi.

Manavgat Belediyesi, kent halkına bilinçli hizmet üretebilmek amacıyla 2 gün süren kurum içi eğitim seminerini Belediye Hizmet Binası’nda gerçekleştirdi. Bütün birimleri kapsayan hizmet eğitimi, Sayıştay Onursal Daire Başkanı Abdurrahman Acar tarafından verildi. Manavgat Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen kurum eğitiminde, Sayıştay Onursal Daire Başkanı Abdurrahman Acar, taşınır kayıt, taşınabilir mallar ve muhasebe konusunda sunum yaptı. Soru cevap şeklinde gerçekleşen seminerde, Manavgat Belediyesi çalışanları, kaliteli ve bilinçli hizmet üretebilmek amacıyla merak ettikleri soruları sordu. Başkan Şükrü Sözen, kent halkına kaliteli ve bilinçli hizmet üretmek adına düzenlenen eğitim seminerlerinin belirli aralıklarla devam edeceğini ifade etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.