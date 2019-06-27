Belediye personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı personeline yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitim programı gerçekleştirildi. 4 gün süren program kapsamında 553 personele eğitim verildi.

İş sağlığı ve güvenliğinin öneminin anlatıldığı eğitimde, çalışanların yasal hak vesorumlulukları, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar gibi önemlikonular ele alındı.

Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulaştırma Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafındandüzenlenen eğitimlerde, iş güvenliği uzmanları Ela Şimşir ve Hasan Recep Şahintarafından kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, elle kaldırma ve taşıma,parlama, patlama, yangın ve yangından korunma yöntemleri anlatıldı. Ayrıca eğitimde,iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, ekranlı araçlarla çalışma, elektrik tehlikeleri, risklerive önlemleri, iş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerininuygulanması, kişisel koruyucu donanım kullanımı, güvenlik ve sağlık işaretleri, işsağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, tahliye ve kurtarma gibi sahapersoneli için hayati önem taşıyan konular da ele alındı.

Eğitimler tüm ilçelerde verilecek

Doktor Abbas Koluaçık ve doktor Elife Uysal ise iş sağlığı konuları, meslekhastalıklarının sebepleri, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerininuygulanması, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, ilk yardım, tütün ürünlerininzararları ve pasif etkilenim konularında personeli bilgilendirdi. 4 gün süren programkapsamında toplam 553 personele eğitim verildi. Eğitimler önümüzdeki hafta Mersin’intüm ilçelerinde çalışan personel için de gerçekleştirilecek.