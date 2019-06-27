0553 313 94 23

Belediye personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı personeline yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitim programı gerçekleştirildi.

27 Haziran 2019 Perşembe 10:41
Belediye personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı personeline yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitim programı gerçekleştirildi. 4 gün süren program kapsamında 553 personele eğitim verildi.


İş sağlığı ve güvenliğinin öneminin anlatıldığı eğitimde, çalışanların yasal hak vesorumlulukları, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar gibi önemlikonular ele alındı.


Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulaştırma Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafındandüzenlenen eğitimlerde, iş güvenliği uzmanları Ela Şimşir ve Hasan Recep Şahintarafından kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, elle kaldırma ve taşıma,parlama, patlama, yangın ve yangından korunma yöntemleri anlatıldı. Ayrıca eğitimde,iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, ekranlı araçlarla çalışma, elektrik tehlikeleri, risklerive önlemleri, iş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerininuygulanması, kişisel koruyucu donanım kullanımı, güvenlik ve sağlık işaretleri, işsağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, tahliye ve kurtarma gibi sahapersoneli için hayati önem taşıyan konular da ele alındı.


Eğitimler tüm ilçelerde verilecek


Doktor Abbas Koluaçık ve doktor Elife Uysal ise iş sağlığı konuları, meslekhastalıklarının sebepleri, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerininuygulanması, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, ilk yardım, tütün ürünlerininzararları ve pasif etkilenim konularında personeli bilgilendirdi. 4 gün süren programkapsamında toplam 553 personele eğitim verildi. Eğitimler önümüzdeki hafta Mersin’intüm ilçelerinde çalışan personel için de gerçekleştirilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 10:41
  1. kültür
  2. doğa
  3. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    En dijital zirvede ucuz internet konuşulacak
    1. En dijital zirvede ucuz internet..
    2. Yasa dışı bahis çetesine operasyon: 34..
    3. Erdoğan, Japonya'da "Ara Güler..
    4. Tomara’nın güzel misafirleri..
    5. Babalarını önce öldürüp sonra..
    6. MKE Ankaragücü sezonu 8 Temmuz'da..
    7. MÜSİAD Yönetimi Karadeniz Bölge..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Japonya'daki)..
    9. Uyuşturucu ile mücadele standı kuruldu
    10. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Baro..
    11. Hatay Büyükşehir Belediyespor'da..
    12. Yaralı kargaya vatandaşlar sahip çıktı
    13. Erdoğan: "Şartlar ne olursa olsun..
    14. Adalet Komisyonu sporda şiddeti..
    15. Süpürge sapıyla gelen 2 Avrupa, 1..
    16. Van İl Müftülüğüne Ömer Keskin..
    17. Sulama kanalına düşen ineğe kurtarma..
    18. Türk karayolu taşımacılarının..
    19. "HAMR" Ankara’da sahnelendi
    20. E-5 yanyolunda büyük yangın! Trafik..
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Laikçi yobazdan örtülüye alçak saldırı! "Özgür ülkede yaşıyorum" dedi, hakaretler savurdu
    Laikçi yobazdan örtülüye alçak saldırı! "Özgür ülkede yaşıyorum" dedi, hakaretler savurdu