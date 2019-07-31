0553 313 94 23

Belediye personeline iş güvenliği eğitimi verildi

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından hizmet içi eğitim programı kapsamında, personele yönelik iş güvenliği ve obezite ile mücadele eğitimi verildi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:16
Belediye personeline iş güvenliği eğitimi verildi

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından hizmet içi eğitim programı kapsamında, personele yönelik iş güvenliği ve obezite ile mücadele eğitimi verildi.


Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen seminerde, İş Güvenliği Uzmanı Ahmet Özkan ve İş Güvenliği Uzmanı Hatice Karakaya, "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği" konularında personele bilgi verdi. Eğitim seminerinde işçilerin yasal haklarını, iş yerlerinde olabilecek tehlikeleri ve meslek hastalıklarını anlatan İş Güvenliği Uzmanı Ahmet Özkan, insanın en temel hakkının yaşama hakkı olduğunu belirterek, “İş sağlığı; tüm mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik halinin en üst seviyede bulundurulması ve geliştirilmesidir.’ Bu tanımdan da anladığımız gibi sadece bedensel yönden sağlıklı olmamız iş sağlığını bize göstermez. Ruhsal ve sosyal yönden de yani yaptığımız işin karşılığını almakta çok önemlidir” dedi.


İş sağlığı ve güvenliği eğitiminin ardından, İl Sağlık Müdürlüğü’nün 24 Temmuz 2019 tarihinde Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam Kurulu Toplantısı’nda alınan karar gereğince obezite ile mücadeleyle ilgili konularda da personele eğitim verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dicle Elektrik Dağıtım bölgesinde arıza oranı azaldı
    1. Dicle Elektrik Dağıtım bölgesinde..
    2. Adıyaman’da tarihi eser ele geçirildi
    3. Ülkesine bayrama giden Suriyelilerin..
    4. Kadın girişimciler kot giysileri..
    5. Bedenimiz için K vitamini neden önemli?
    6. Teröristlerin ağaçlar arasına..
    7. BirGün yazarından Kurban Bayramı için..
    8. Gram altın 253,9 lira seviyelerinde
    9. Temassız ödemelerde işlem limiti 120..
    10. (Özel) Sultangazi’de yaşlı kadını..
    11. Ermeni diaspora Rusya’yı karıştırdı
    12. İmplant sonrası diş bakımına dikkat
    13. Dış ticaret istatistikleri (2)
    14. Adana'da akaryakıt kaçakçılığı..
    15. Kırıkkale'de otomobilin çarptığı çocuk..
    16. Göz altı çukurlarına dikkat
    17. Burhaniye’de Çocuk Koruma Koordinasyon..
    18. Küflü ekmekleri vatandaşa..
    19. Yurt dışı emeklilik nasıl olunur? Yurt..
    20. Burundaki şekil bozukluğuna dikkat
    21. GRAFİKLİ - Yeni Malatyaspor tur peşinde
    22. MEB'den okul yöneticilerine eğitim
    23. Şehit yakınları ve gazilerin düğünleri..
    24. Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı..
    25. Erzurum’da yaban hayatı fotokapan ile..
    26. Almanya'da perakende satışlar..
    27. Adana'da uyuşturucu satıcılarına..
    28. Baro Başkanı Yeşilboğaz, Vali Su ile..
    29. (Özel Haber) Simge Aköz: "Çin’de..
    30. Evinde bonzai çıktı "Ne olduğunu..
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Bülent Arınç ve Ahmet Davutoğlu gerçeği ortaya çıktı!
    Bülent Arınç ve Ahmet Davutoğlu gerçeği ortaya çıktı!
    Mustafa İslamoğlu hakkında suç duyurusu!
    Mustafa İslamoğlu hakkında suç duyurusu!

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak