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Belediye personeline iş güvenliği eğitimi verildi

Erzincan Belediyesi iş güvenliği eğitimlerini aksatmadan rutin olarak devam ettiriyor.

01 Mart 2019 Cuma 08:56
Belediye personeline iş güvenliği eğitimi verildi

Erzincan Belediyesi iş güvenliği eğitimlerini aksatmadan rutin olarak devam ettiriyor.


Erzincan Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Belediye Meclis Salonunda İş Güvenliği Uzmanı İsmail Şimşek tarafından kadrolu işçilere yönelik 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.


İş Güvenliği Uzmanı İsmail Şimşek tarafından Erzincan Belediye Başkanlığı olarak iş kazalarını en aza indirmek amacıyla, işçi personellere yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği için gerçekleştirilen eğitimlerde, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlarla ilgili bilgilendirmenin yanı sıra, iş yeri temizliği ve düzeni, kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, elle kaldırma ve taşıma, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, güvenlik ve sağlık işaretleri, yangın, iş yerindeki tehlikeler, meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, ilk yardım, mesleki yeterlilik gibi konularda iş güvenliği uzmanı tarafından bilgilendirici sunumlar yapıldı.


Eğitimlerle ilgili açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, “Erzincan Belediye Başkanlığı insan odaklı çalışan, hizmetlerini de insan odaklı olarak yürüten bir kurum. Bu yüzden çalışan her personelimizin de sağlığı çok önemli. Her personelimizin iş güvenliğini iyi bilmesi ve bu konuda bilinçlenmesi için bütün eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Mesai arkadaşlarımızın iş güvenliği açısından yasal hak ve sorumluluklarını bilmeleri açısından ve güvenli çalışma ortamlarında daha verimli çalışabilecekleri eğitimler verildi. Yaşanılan iş kazalarını azaltmak için karşılaşılan risklere karşı alınması gereken tedbirler anlatıldı. Personelimize verilen bu eğitimler ile iş güvenliği farkındalığı oluştururken aynı zamanda vatandaşlarımıza kaliteli ve etkin hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Bu eğitim sayesinde çalışanlarımızın, tehlikeli olaylara maruz kalmadan farkındalık oluşturarak bu eğitimlerle bilinçlenen çalışanların iş kazası yaşama olasılığının da azalacağını ifade ediyor. ” İfadeleri kullanıldı.


Ayrıca pek çoğu ölümle sonuçlanan iş kazalarının, özellikle geride kalan aileler için büyük yıkım olduğunu belirten Başsoy, "İşinizi yaparken her zaman riskleri göz önünde bulundurun. Aşırı cesaret ve tedbirsizlikle kaderi karıştırmayın. Olumsuz bir sonuçta ailenizin ve sevdiklerinizin durumunu düşünerek bu eğitimlerin öneminin farkına varın” diyerek 2019 iş sezonunun kazasız belasız geçmesi temennisinde bulundu.


Erzincan Belediyesinde çalışan kadrolu işçilere yönelik gerçekleştirilen eğitimler sonucunda test sınavına tabi tutulan katılımcılara, katılım belgesi verildi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 08:56
  1. doğa

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