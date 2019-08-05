Belediye personeline ilk yardım eğitimi
Sungurlu Belediyesi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu hükümleri gereğince çeşitli birimlerde görev yapan personeline uygulamalı ilk yardım eğitimi aldırıyor.05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:11
Sungurlu Belediyesi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu hükümleri gereğince çeşitli birimlerde görev yapan personeline uygulamalı ilk yardım eğitimi aldırıyor.
Eğitimlerde solunum yetmezliği, kanama, kesik, kaza, tıkanma, zehirlenme, hayvan ısırmaları, yaralanma gibi konularda uygulamalı bilgiler veriliyor. Eğitim boyunca pratik bilgilerin yanı sıra cansız mankenler üzerinde uygulamaların da yaptırılması, personelin derse etkin katılımını sağladı. İki gün süren Temel İlk Yardım Eğitimlerinin ardından, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sınava giren personelden başarılı olanlar sertifika alacak.
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