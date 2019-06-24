Belediye personeline eğitim

Turgutlu Belediyesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri çerçevesinde, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde çalışan yaklaşık 80 personele eğitim verdi. Turgutlu Aşevi ve Hayır Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimlerde İş Güvenliği Uzmanı Süreyya Acar ile İş Yeri Hekimi Dr. Mehmet Fatih Yanmaz tarafından teorik ve pratik bilgiler verildi.

Yıl boyu periyodik aralıklarla çeşitli eğitim çalışmaları yürüten Turgutlu Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verdi. Turgutlu Belediyesi Aşevi ve Hayır Merkezi’nde düzenlenen eğitim programında eğitimlerde İş Güvenliği Uzmanı Süreyya Acar ile İş Yeri Hekimi Dr. Mehmet Fatih Yanmaz tarafından çalışanlara genel iş güvenliği kuralları anlatıldı. Hedeflerinin çalışanların olası kazalardan nasıl korunacaklarını öğretmek, alınacak tedbirler hakkında bilgilendirmek, daha güvenli bir iş ortamı oluşturmak olduğunu belirten Dr. Yanmaz ve Uzman Acar, çalışanların bilgi düzeyini arttırmayı ve pekiştirmeyi istediklerini belirtti. Eğitim sonrasında çalışanlar yazılı olarak teste tabi tutulurken, eğitimlerin sahada çalışan personellere yönelik olarak devam edeceği belirtildi.