Belediye personelinden kan bağışına destek

Denizli Merkezefendi Belediye personeli, Kızılay Denizli Şubesi’nin düzenlediği kan bağış kampanyasına destek verdi.Kızılay Denizli Şubesi tarafından gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına, belediye çalışanları yoğun ilgi gösterdi.

Denizli Merkezefendi Belediye personellerinden kan bağışına destek

Kızılay Denizli Şubesi tarafından gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına, belediye çalışanları yoğun ilgi gösterdi. Kızılay ekipleri tarafından yapılan sağlık kontrollerinin ardından personeller kan bağışında bulundular. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, kan bağışında bulunan personeline teşekkür etti. Başkan Doğan, “Kan bağışlamak, hayat kurtarmak ile eş değerdir. Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır. Ayrıca kan vermenin vücudumuz için de birçok faydası var. Kalp krizi riskini yüzde %90 azaltıyor, hücrelerimiz yenileniyor. Kan bağışında bulunan tüm personelimize teşekkür ediyorum. Bağışlanan tüm kanlar, can olsun, hayat olsun” şeklinde konuştu.