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Belediye personeli Van Gölü sahilini temizledi

Bitlis’in Adilcevaz Belediyesi ekipleri, ilçenin Van Gölü sahilinde temizlik çalışması yaptı.

23 Mayıs 2019 Perşembe 16:20
Belediye personeli Van Gölü sahilini temizledi

Bitlis’in Adilcevaz Belediyesi ekipleri, ilçenin Van Gölü sahilinde temizlik çalışması yaptı.


Belediye ekipleri, Belediye Başkanı Necati Gürsoy’un öncülüğünde sahilde cam, pet şişe ve poşet parçalarıyla gelişi güzel çevreye bırakılan çöpleri topladı. Ekipler parklarda bulunan kuru otların yanı sıra çevredeki çöpleri toplayarak temiz bir çevre için seferber oldu.


Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Adilcevaz’ın bölgenin en güzel ilçelerinin başında geldiğini ifade ederek, “Havaların ısınmasıyla birlikte ilçemizin her yerinde olduğu gibi sahil şeridimizde de temizlik çalışmaları başlattık. İlçemiz; doğal ve turistik güzellikler bakımından bölgenin en güzel yerlerinin başında geliyor. Yaz sıcaklarının başlaması ile birlikte halkımızın yanı sıra çevre il ve ilçelerden birçok kişi ilçemize geliyor. Bu nedenle, bahar ayının gelmesiyle birlikte personelimizle birlikte önce sahilimizi ardından da mahalle aralarını temizleyeceğiz. Biz bu temizliği yaparken, aynı zamanda hemşehrilerimizin de çevre temizliği konusunda duyarlı olmaları lazım. Mahalle ve sokak aralarını biraz daha temiz tutabilirsek hepimiz için çok iyi olur diye düşünüyorum. Son zamanlarda sulama sularına hayvan atıklarının akıtıldığını görüyoruz. Bunları tespit edip bu kişiler hakkında da yasal işlem yapacağız. Bu konu hakkında da hemşehrilerimizin daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. İnşallah bundan sonra hizmetlerimiz çok daha güzel olacak” dedi.


Sahil şeridinde toplanan çöpler, belediye ekipleri tarafından çöp toplama merkezine taşındı.

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Haber Tarihi: 23 Mayıs 2019 Perşembe 16:20
  1. doğa

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