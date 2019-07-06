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Belediye personeli ayda bir gün evcil hayvanıyla mesaiye geliyor

Çiğli Belediyesi hayvan sevgisinin pekiştirilmesi adına Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, belediyede çalışan memur ve işçi personelin ayda bir gün evcil hayvanıyla mesaiye gelmesi uygulamasını başlattı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:51
Belediye personeli ayda bir gün evcil hayvanıyla mesaiye geliyor

Çiğli Belediyesi hayvan sevgisinin pekiştirilmesi adına Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, belediyede çalışan memur ve işçi personelin ayda bir gün evcil hayvanıyla mesaiye gelmesi uygulamasını başlattı.


Çiğli Belediyesi çalışanları ve vatandaşta hayvan sevgisini pekiştirmek, sokak hayvanları ve evcil hayvanlarla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla her ayın ilk cuma günü “Çiğli Belediyesinde Patili Bir Gün” etkinliği düzenliyor. Uygulama ilk gün belediye personelinden büyük ilgi gördü. Başta Başkan Utku Gümrükçü olmak üzere başkan yardımcıları, müdürler ve çalışanlar köpek, kedi, kuş, balık gibi evde besledikleri hayvanları belediyeye getirdi. Personel evcil hayvanıyla mesaisine devam etti. Başkan Gümrükçü, hayvan dostu çalışanlarla bir araya geldi, hayvanları hakkında bilgi aldı. Uygulama, vatandaşlardan da büyük takdir topladı.


Odun yığınlarının arasında bulunduğu için “Odun” ismi verilen sokak köpeğini sahiplenen Başkan Utku Gümrükçü, “Vatandaşlarımızı patili dostlarımızla karşılıyoruz” diyerek uygulamadan hem vatandaş hem de personelin memnuniyetlerini dile getirdiğini ifade etti.



“Hepimiz aynı gökyüzünü paylaşıyoruz”


“Patili Bir Gün” uygulamasının amacının vatandaşta hayvan sevgisinin pekiştirilmesi ve belediye personeli arasında ilişkileri sağlamlaştırmak olduğunu belirten Başkan Gümrükçü, “Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Çalışanımız ayda bir gün evcil hayvanıyla belediyeye gelebilecek. Böyle bir çalışmayla insanla hayvanın aslında aynı gökyüzünün altında yaşayan canlılar olduğuna tüm Türkiye’de dikkat çekmeyi amaçlıyoruz. Bizim belediyemizin logosunda zaten flamingo var. Seçimlerdeki sloganımız, ‘Gülümseyen Çiğli’ idi ve hazırladığımız videolarda bizim yerimize flamingolar konuşuyordu. Biz bu çalışma kapsamında Çiğli, İzmir ve Türkiye’de hayvan sevgisini pekiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu yolda da bizimle birlikte yürüyen bütün hayvan dostlarını ayda bir gün patili günümüze davet ediyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:51
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