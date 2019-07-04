Belediye otobüsü tıra çarptı: 1 yaralı Gaziantep’te, belediye otobüsü seyir halindeki tıra arkadan çarptı.

Gaziantep’te, belediye otobüsü seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle, otobüste sıkışan şoför Mesut Yıldırım, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, öğle saatlerinde Aydınlar Mahallesi’nde meydana geldi. Mesut Yıldırım idaresindeki 27 ABC 188 plakalı belediye otobüsü, seyir halindeki Mustafa Özkan hakimiyetindeki 27 ABN 793 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle şoför Mesut Yıldırım, otobüste sıkıştı. Sıkışan şoför, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılarak, ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yaralı şoförün, hastanede tedavisi sürüyor.

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