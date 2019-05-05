Belediye otobüsü ilk ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz olacak Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz seçim kampanyasında verdiği ilk ve ortaokul öğrencilerine ulaşım ücretsiz olacak sözünü yerine getirdi.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz seçim kampanyasında verdiği ilk ve ortaokul öğrencilerine ulaşım ücretsiz olacak sözünü yerine getirdi.

Akçakoca Belediye Meclisinin Mayıs 2019 toplantısında gündeme getirdiği ve oy birliğiyle alınan karar ile ilk ve ortaokul öğrencileri okulların açık olduğu günlerde otobüslere hiç ücret ödemeyecek.

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