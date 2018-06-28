Belediye otobüslerinin "kumbarası" yakayı ele verdi
Ankara'da bindiği belediye otobüslerinde yankesicilik yaptığı tespit edilen "kumbara" lakaplı zanlı düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.28 Haziran 2018 Perşembe 13:07
Ankara'da belediye otobüslerindeki çok sayıda yankesicilik olayının faili olduğu güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenen "kumbara" lakaplı zanlı düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.
A.A'nın haberine göre, EGO otobüslerinde yankesicilik olaylarının artması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Araçlardaki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, yankesicilik olaylarını aynı suçtan çok sayıda kaydı olan "kumbara" lakaplı Ahmet E'nin gerçekleştirdiğini belirledi.
Zanlıyı takibe alan polis ekipleri, yankesicilik yaptığı sırada suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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