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Belediye önünde eylem yapan esnaf köprüde trafiği kapattı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde 2 ay önce yaşanan heyelan nedeniyle kapanan yolda molozlar kaldırılıp yol trafiğe bir türlü açılmayınca bölgedeki esnaf eylem yaptı.

05 Temmuz 2019 Cuma 18:31
Belediye önünde eylem yapan esnaf köprüde trafiği kapattı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde 2 ay önce yaşanan heyelan nedeniyle kapanan yolda molozlar kaldırılıp yol trafiğe bir türlü açılmayınca bölgedeki esnaf eylem yaptı. Fırat Nehri üzerindeki köprüyü de trafiğe kapatan kalabalığı olay yerine giden emniyet müdürü ikna edip dağıttı.


Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Nisan ve Mayıs aylarında aşırı yağışlar nedeniyle Kelaynak Üretim Tesisleri yolunda 3 ayrı heyelan meydana geldi. Heyelanlar nedeniyle yaklaşık 2 aydır yolları kapalı olan esnaf, iş yapamadıkları gerekçesiyle belediyeye yürüdü. Döviz ve pankart taşıyan kalabalık, belediye önüne giderek sorunun çözülmesini istedi. Eylem nedeniyle polisler belediye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.



Belediye başkanı eylemcilerle görüştü


Kalabalığın yanına giden Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, sorunun kendileriyle alakalı olmadığını, yolun yeniden açılabilmesi için gerekli işlemlerin son bulması gerektiğini vurguladı. Mirkelam’ın bu sözüne karşılık tepki gösteren esnaf, Karadeniz’de yaşanan bir heyelanda molozların aynı gün kaldırıldığını fakat Birecik’te aylardır herhangi bir çalışma yapılmadığını belirtti.



Yere yazar kasa attılar


Bir esnaf ise belediye başkanının ayaklarının önüne yazar kasa atarak “İşte bizim tepkimiz” dedi. İlçe kaymakamının da belediyeye gelmesi üzerine grubun içinden seçilen 10 kişi, makam odasına geçerek yetkililerle görüştü. Eylem yapan grup ise, arkadaşları çıkana kadar ellerindeki pankartlarla bir süre kapının önünde bekledikten sonra Gaziantep yolu üzerindeki Fırat Köprüsüne doğru ilerledi. Köprüye giden kalabalık slogan atarak yolu trafiğe kapattı. Polis ekipleri ise yolu kapatan grubu ikna etmek için büyük çaba harcadı. Bir süre yolu trafiğe kapatan kalabalık daha sonra yeniden belediyeye doğru gitti.


Belediye önünden ayrılmak istemeyen esnafla konuşan İlçe Emniyet Müdürü Murat Türker’in sorunun en kısa sürece çözüleceğini söylemesi üzerine kalabalık dağıldı.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 18:31
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