Belediye, öğrenci ile şoför esnafı arasında kaldı

Muğla’da son günlerde gündemden düşmeyen ulaşım zammı ile ilgili açıklamalar peş peşe gelirken, Büyükşehir Belediyesi, öğrenciler ve şoför esnafı arasında kaldı. Bir grup öğrenci ücretlere yapılan 40 kuruşluk zamma tepki gösterirken, il genelindeki Şoför Odaları fiyatlardaki yeni düzenlemeye yönelik açıklamalarda bulundu.

UKOME ‘2 yıldır zam yapılmadı’

Hafta başında UKOME tarafından 2 yıldır ulaşım fiyatlarına zam yapılmadığı hatırlatılarak şu açıklamalara yer verilmişti;

“İlimizdeki toplu taşımanın yüzde 80’ni özel toplu taşıma araçları oluşturuyor. 2 yıldır yüzde 80’lik özel toplu taşıma esnafının maliyetlerini karşılayamadıkları için UKOME’ye fiyat güncellemesi için taleplerde bulundular. Ancak 2 yıldır bu talepler vatandaşların giderleri hesap edilerek ertelenmiştir. Bugün ülkemizdeki ekonomik durum ve özellikle akaryakıt fiyatlarındaki artış ile birlikte sigorta fiyatları, araçların bakım - onarımlarındaki masraflar, kasko, Motorlu Taşıtlar vergisine gelen zamlar göz önüne alındığında bu zam UKOME tarafından zorunlu olarak yapılmıştır”

Oda başkanlarından peş peşe açıklama

UKOME’nin yaptığı açıklamanın ardından İl genelindeki şoför esnaflarının temsilcisi Odalardan peş peşe fiyatlardaki iyileştirme için ‘Teşekkür’ açıklamaları yapıldı. Odalardan yapılan basın açıklamalarında akaryakıt zamlarının ardından ulaşım fiyatlarının artması kaçınılmaz olduğunu belirtilerek şunlar kaydedilmişti;

“Muğla’da vatandaşlarımıza ulaşım hizmeti sağlamak bizim için büyük bir önem ve sorumluluk arz etmektedir. Biz şoför esnafı olarak bu sorumluluğu farkındayız ancak son yıllarda ülkemizde artan hayat pahalılığı hepinizin malumudur ve pahalılık doğal olarak ulaşım sektörüne de yansımıştır. Akaryakıt ve sigorta fiyatları, yıllık enflasyon artışı, araçların bakım - onarımlarındaki masraflar, işçilik, kasko ve yedek parçada yaşanan artışlar ve Motorlu Taşıtlar vergisine gelen zamlar biz şoför esnafını maddi açıdan oldukça zor durumda bırakmıştır. Örnek olarak araçlarımızda kullanmış olduğumuz akaryakıt 2 yıl önce 4,62 TL iken şuan 6,57 TL olmuştur. 2 yılda eski fiyata göre yaklaşık %50 oranında zam yapılmıştır. 1. Basamak otobüs vergileri yıllık 5 bin 53 TL’den 6 Bin 755 TL’ye yükselmiştir. Tüm bunların yanında diğer tüm giderlerde de yüksek artışları olmuştur”

UKOME’nin 40 kuruşluk fiyat artışının fazla olduğunu iddia eden bir grup öğrenci, Kötekli Yoğurtçu parkında basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında, ‘Yapılan zamların öğrencileri zora düşürdüğünü ve bu noktada gerekenlerin belediyemizce yapılmasını bekliyoruz. Yetkililere ulaşacağımıza eminiz, çünkü haklı bir talebin peşindeyiz’ ifadelerine yer verilmişti.

Hedef kartsız binişleri minimuma indirmek

Muğla’da şehir içi otobüs ile yolculuk yapan vatandaşların büyük bir çoğunluğunun kartlı seyahat ettiği belirtilirken 4 liralık taşıma ücretinin sadece kartsız yolcular için geçerli olduğu açıklandı. Amacın şehir içi yolculuk yapan vatandaşların kartlı yolculuk yapmalarına teşvik edilmesi olduğu öğrenilirken, kartlı sistemde öğrenci fiyatı 1.95’den 2.35 TL’ye sivil vatandaşlarda ise 2.55’den 3.05 TL’ye çıkarıldığı açıklandı.