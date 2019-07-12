0553 313 94 23

Belediye meclis üyeleri caddeleri renklendirdi

Hakkari Belediyesi meclis üyeleri, elbirliğiyle yaptıkları çalışmalarla refüjlere diktikleri çiçeklerle çarşı merkezini renklendirdiler.

12 Temmuz 2019 Cuma 13:27
Belediye meclis üyeleri caddeleri renklendirdi

Hakkari Belediyesi meclis üyeleri, elbirliğiyle yaptıkları çalışmalarla refüjlere diktikleri çiçeklerle çarşı merkezini renklendirdiler.


Hakkari Belediyesinin şehir genelinde başlattığı peyzaj çalışmaları devam ederken, belediye meclis üyeleri elbirliğiyle bir yeni çalışma daha yaptı. Meclis üyeleri bu defa çarşı merkezindeki Bulvar Caddesi üzerindeki refüjlerde peyzaj çalışması yaptı.


Çalışmalarda kimi meclis üyesi ellerinde kazma kürekle toprak eşelerken kimisi de hazırlanan toprağa çiçek fidelerini dikti.


Meclis üyelerinin elbirliğiyle yürüttükleri çalışmalarda refüjlere diktikleri çiçeklerle çarşı merkezi renklendi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 13:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akçaabat’ta yaz aylarında artan trafik ve otopark sorununa çözüm bulundu ama...
    1. Akçaabat’ta yaz aylarında artan trafik..
    2. Manisa’da son 1 haftada 2 kişi arı..
    3. ASÜ’de 15 Temmuz sergisi
    4. Trabzonspor aradığı golcüyü Süper..
    5. Öğrenciler, 15 Temmuz Destanını..
    6. Orman işletmeleri alım başvuruları..
    7. Asayiş ekipleri suçlulara göz açtırmadı
    8. Corendon, Kuşadası turizm..
    9. Jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu
    10. Operasyonda cephanelik ele geçirildi
    11. Başkan Özdoğan: "Daha konforlu ulaşım..
    12. Vali Yıldırım, BİK Müdürüne başarılar..
    13. Rektör Şahin: “Hain hesaplar içinde..
    14. Bomba iddia! Arda Turan, Galatasaray..
    15. Afyonkarahisar’da trafik kazası, 4..
    16. Tekstil ikinci çeyrekte toparlanıyor
    17. Uyuşturucu ticaretine tutuklama
    18. Ölümlü kazaya karışan tır şoförüne 8..
    19. Mazıdağı’nda elektrik kesintisi..
    20. Yarım asırlık birikimi..
    21. Selçuk’ta ‘İran Basınında 15 Temmuz’..
    22. Osmaniyeli sporcular Avrupa’da..
    23. 49 ayrı dosyadan aranan cezaevi..
    24. Vali, Emet’te muhtarlarla bir araya..
    25. Erdoğan'dan Dengir Mir Mehmet Fırat..
    26. Fatih Terim onayladı! Galatasaray'dan..
    27. Yunanistan'dan darbeci Guaido'ya tam..
    28. Artuklu’ya bağlı 31 mahallede elektrik..
    29. Muğla'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
    30. Telefon dolandırıcılığı yapan şüpheli..
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!