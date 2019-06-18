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Belediye konservatuarına yaz kayıtları başladı

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren konservatuarda yaz dönemi kayıtları başladı.

18 Haziran 2019 Salı 15:45
Belediye konservatuarına yaz kayıtları başladı

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren konservatuarda yaz dönemi kayıtları başladı.


Her yıl yaz ve güz olmak üzere iki ayrı dönemde binlerce öğrenciye 20’ye yakın dalda eğitim veren Adıyaman Belediyesi Konservatuarının yaz kayıtları hakkında bilgi veren belediye yetkilileri, 1 Temmuz da başlayacak olan eğitimler için kayıtların başladığını belirtti. Ücretsiz olarak eğitim verilecek olan konservatuara 12 yaşından büyük tüm bireyleri beklediklerini söyleyen yetkililer, “Her yıl iki ayrı dönemde 20’ye yakın dalda binlerce öğrenciye hizmet verdiğimiz konservatuarımızın 2019 yılı yaz kayıtlarına başladık. Çocuklarımızın yaz tatilini iyi bir şekilde değerlendirmeleri ve kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını amaçlayarak gerçekleştirdiğimiz kurslarımızda bu yaz, alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından keman, bağlama, gitar, piyano, ney, resim, satranç, ebru sanatı, tiyatro ve ritim kurslarında eğitimler verilecek” dedi.


Eğitimler sonunda başarılı olan kursiyerlere katılım belgesi verileceğini de söyleyen belediye yetkilileri, “12 yaşından büyük kursiyerler için hizmet veren ve ücretsiz olan kurslarımıza başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız, kimlik fotokopileriyle birlikte Ulucami Mahallesi Atatürk Caddesi Eski Belediye İş Hanında bulunan TOGEM merkezimizde başvuru yapabilirler. Tüm vatandaşlarımızı ve öğrencilerimizi kurslarımıza bekliyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 15:45
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