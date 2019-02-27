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Belediye, Kılıçözü Sanayii Sitesi asfalt serimine başladı

Kırşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, alt yapı çalışması tamamlanan Kılıçözü Sanayii Sitesi Keresteciler ve Hurdacılar bölümüne asfalt serimi yaptı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:18
Belediye, Kılıçözü Sanayii Sitesi asfalt serimine başladı

Kırşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, alt yapı çalışması tamamlanan Kılıçözü Sanayii Sitesi Keresteciler ve Hurdacılar bölümüne asfalt serimi yaptı.


Altyapısı tamamlanan bölgelerde yol çalışmalarının başladığını ifade eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, altyapı tamamlanmadan yap boz sistemi çalışmasının yapılmaması gerektiğini belirtti.



Yol yapım çalışmalarının sanayi sitesinde başladığını anlatan Belediye Başkanı Bahçeci, “Kılıçözü sanayi Bölgemize yol çalışması hayırlı olsun. Kılıçözü Sanayii Sitesinde alt yapısı biten yerlerde asfalt serim çalışmamız başladı. Önce sanayimizde tüm alt yapıyı yenileyelim ki bir daha yap boz olmasın istedik.


Şuanda yol yapım çalışmamız sanayii bölgesinde devam ediyor, standarttı çok kaliteli bir yol yapıyoruz. Asfalt atımı çalışmaları hızla yapılarak alt yapısı biten bölümlerde hazır hale getirilecek. Çalışmalar koordineli ve etap etap olarak yapılacak. Kılıçözü Sanayii Sitemizde Asfalt bittiğinde kaldırım çalışmalarımız devam edecek, çamurdan ve tozdan kurtarmış olacağız.”dedi.



Kılıçözü Sanayi Sitesi alanının isithdam sağlayan bir bölge olduğunu bildiren Belediye Başkanı Bahçeci, “Sanayi bölgemiz şehrimizin en fazla istihdam sağlayan esnaflarımızın olduğu bir bölge.Burada esnaflarımızın işlerini daha güzel bir şekilde yürütebilmesi için ve buraya geliş gidişlerinde daha sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için alt yapı çalışmasını bitirmemiz gerekiyordu.


Göreve geldiğimiz günden bu yana alt yapı çalışması bitmeyen yerlerde, üst yapı çalışması yapmadık. Günü kurtaralım üstün körü bir çalışma yapalım ve göz boyayalım anlayışında hiçbir zamanolmadık. Kılıçözü Sanayi Sitemizde de alt yapısı biten yerlerde üst yapı çalışmaları yapılacak. Asfalt serim çalışmamız da İnşallah etap etap ilerleyeceğiz, alt yapısı biten bölgelerde de asfalt serim çalışmamızı gerçekleştireceğiz.”diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:18
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