Belediye kaldırım çalışmalarını sürdürüyor Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yerleşim alanlarının yol ve kaldırım ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yerleşim alanlarının yol ve kaldırım ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Azmimilli Mahallesi Batumlu Ahmet Sokak mevkiinde başlatılan çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye olarak mahallelerde ihtiyaç duyulan her noktaya hizmet götürdüklerini belirterek, “Mahallelerimizin tümünde kaldırım yenileme, kilit taşı döşeme ve yol asfaltlama çalışmalarını sürdürüyoruz. Alt yapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde üst yapı çalışmalarını tamamlıyoruz. Bu kapsamda Azmimilli Mahallesi Batumlu Ahmet Sokak mevkiinde yerleşim alanlarının kaldırımlarını düzenlemeye başladık. Çalışmalarımızı kısa zaman içinde tamamlayarak vatandaşlarımıza ulaşım kolaylığı sağlayacağız” dedi.

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