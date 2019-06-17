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Belediye işçilerinin zorlu mesaisi

Hakkari Belediyesi ekipleri, yaşanan içme suyu sıkıntısının önüne geçmek için çalışmalarını sürdürürken, yer yer ölümle burun buruna geliyor.

17 Haziran 2019 Pazartesi 14:36
Belediye işçilerinin zorlu mesaisi

Hakkari Belediyesi ekipleri, yaşanan içme suyu sıkıntısının önüne geçmek için çalışmalarını sürdürürken, yer yer ölümle burun buruna geliyor.


Son günlerde Hakkari kent merkezinde yaşanan içme suyu sorununu çözmek için harekete geçen belediye ekiplerinin çalışması, aralıksız olarak devam ediyor. Kent merkezinden 10 kilometre mesafede bulunan Otluca köyü Uyanık mezrası Şeyh Musa Türbesi yakınlarındaki içme suyu arızasını gidermek için çalışma başlatan belediye içme suyu arıza ekibi, karların erimesiyle birlikte kabuğunda çıkan Şeyh Musa Deresi’nde zor anlar yaşadılar.


Derenin içinde geçmekte olan içme suyu borularını onarmaya çalışan ekipler, akrobatlar gibi iş makinesi kepçenin ağzından derenin içine girerek içme suyu boru hattını onardılar. Akıntıya rağmen pes etmeyen belediye ekipleri, 6 saatlik çalışmanın ardından kentin içme suyu şebekesini onarmayı başardı.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 14:36
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