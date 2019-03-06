0553 313 94 23

Belediye işçilerine sendika müjdesi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediye bünyesindeki şirket çalışanlarına sendika müjdesi verdi.

06 Mart 2019 Çarşamba 11:35
Belediye işçilerine sendika müjdesi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediye bünyesindeki şirket çalışanlarına sendika müjdesi verdi.

 

Kamudaki taşeron sistemini sona erdiren düzenleme ile 2 Nisan 2018’de kamuda sürekli işçi kadrosuna geçen Kepez Belediyesi şirket çalışanlarına Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sendikalı olma yolunu açtı. Tütüncü, 1 Nisan 2019 itibariyle Kepez Belediyesi işçilerinin sendikal haklardan yararlanabileceği müjdesini verdi.

 

Uzun süredir bu konu üzerinde çalışmalar yaptıklarını bildiren Başkan Tütüncü, “Bütün çalışanlarımıza hayırlı olsun. 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren Kepez Belediyesi’nin şirket işçileri sendikal haklardan yararlanabilecekler. Şirket çalışanları işçilerimize sendikal haklarını teslim ediyoruz. Sendikaya üye olabilecekler, kendi hak ve hukuklarını daha iyi müdafaa edebilecekleri daha güzel bir çalışma ortamına kavuşacaklar. Müjdemizin bütün çalışanlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasının temenni ediyorum.” dedi.

 

Kepez’in personeli çok değerli



Belediye şirketini 2016’da kurduk

 

Taşeron uygulaması hakkında da bilgiler veren Tütüncü, “Hükümetimiz 1 Nisan 2018 itibari ile kamuda taşeron uygulamasına son verdi. Artık belediyeler kendi şirketlerini kuracaklardı. Bu işçilerin özlük haklarını korumaya yönelik bir adımdı. Biz Kepez Belediyesi olarak daha öngörülü davrandık. 2016 yılında belediye şirketimizi kurduk ve Kepez Anonim şirketi çatısı altında taşeronlarımızı kadrolu işçi statüsünde çalıştırmaya başladık. 2017 yılının Ramazan ve Kurban Bayramlarında biz birer maaş ikramiyeyi o zaman taşeron şirket çalışanlarına Kepez Anonim şirket çalışanlarına verdik. Bu ilk ve tekti. “ dedi.



Sendikadan sürpriz ziyaret

 

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün bir televizyon programında yaptığı açıklamanın ardından Hak-İş Konfederasyonu Antalya İl Başkanı -Hizmet İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil stüdyoya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Hizmet İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, “Beklediğimiz bir müjdeydi. Allah razı olsun. Her zaman sözde değil, özde işçilerinizin yanında olduğunuzdan dolayı tebrik ediyoruz. Sizler her zaman bizlerin yanında olduğunuz sürece 31 Mart akşamı da bizler sizlerin yanındayız. İşçi arkadaşlarımız adına söz veriyoruz. ” dedi.

 

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’de, Kepez’in işçileri her türlü iyiliği güzelliği hak ediyor. Onlara çok güveniyorum. Sendikal haklar helali hoş olsun. Şirket çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 11:35
  1. Antalya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Esgin: “Biz siyasetten milletimize hizmeti anlıyoruz”
    1. Esgin: “Biz siyasetten milletimize..
    2. Eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili..
    3. Cumhuriyetin 100. yılında 100 yeni..
    4. Karaman’daki uyuşturucu operasyonunda..
    5. BBP Belediye Başkan adayı Ürgüp..
    6. ALES başvuruları başladı
    7. Tartıştığı arkadaşı tarafından..
    8. Başakşehir’de çekiciyle dorse çalan..
    9. Başkan Özaltun’dan meclis üyelerine..
    10. Sözlü: "Beka için 1071’den beri bedel..
    11. Üniversitelerde etkinlik yarışı
    12. Memur-Sen masa tenisi turnuvasının..
    13. Araması bulunan 9 kişi yakalandı
    14. "Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi..
    15. Kylie Jenner dünyanın en genç..
    16. 91 yaşındaki şehit annesi: "Ya şehit..
    17. Çığ altında kalan akademisyenler için..
    18. Şubat ayının zam şampiyonu taze..
    19. Mahkemeden Okan Kurt hakkında zorla..
    20. Bakan Pakdemirli, “Çiftçilerin..
    21. Altın fiyatları
    22. Burun estetiği ile ilgili 5 yanlış..
    23. Cezaevi personelinden kan bağışı
    24. Köyceğiz Anadolu Lisesi sporun sesine..
    25. Bakan Soylu AA Editör Masasına konuk..
    26. Ünal Karaman çıldırdı: Ben salağım ya..
    27. Cinsel istismarı, unuttuğu USB..
    28. "Adım Adım Ekonomi Kocaeli"
    29. Bakan Çavuşoğlu: "İhracatçılara..
    30. IMF'den Özbekistan'a "ekonomik" öneri
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!