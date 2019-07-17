Belediye İş Sendikası’ndan Başkan Ataç’a teşekkür ziyareti

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Belediye İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Recep Moripek ve beraberindekilerle makamında bir araya geldi.

Belediye İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Recep Moripek, Sendika Şube Başkan Yardımcısı Kemal Azak, İşyeri Baş Temsilcisi Mehmet Apaydın ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Yılmaz, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’a geçtiğimiz günlerde Toplu İş Sözleşmesini imzalamasından dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu. Başkan Ataç’ın makamında gerçekleştirilen ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye İş Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Recep Moripek, geçtiğimiz günlerde bir Toplu İş Sözleşmesi imzaladıklarını hatırlattı. Moripek, “Bu sözleşmeye göre her 6 aylık dilimlerde arkadaşlarımıza yüzde 10 zam uygulandı. Bununla birlikte bütün sosyal haklarına yüzde 20 zam yapıldı. Bu Toplu İş Sözleşmesini imzaladığı için başkanımıza teşekkür ziyaretinde bulunduk. Eskişehir işçisini birbirinden ayırmadılar. Tüm belediyelerimizde aynı sosyal hakları ve aynı ekonomik kazanımları sağladık. Başkanımıza bundan dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkan Ataç da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Moripek ve beraberindekilere çalışmalarında başarılar diledi.