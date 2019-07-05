0553 313 94 23

Belediye Gençlik Kampında veda hüznü

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının tatile girmesinin ardından kentte yaşayan kız ve erkek öğrenciler için hayata geçirdiği “Gençlik Kampı”na katılan öğrenciler, veda yemeğinde bir araya geldi.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:38
Belediye Gençlik Kampında veda hüznü

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının tatile girmesinin ardından kentte yaşayan kız ve erkek öğrenciler için hayata geçirdiği “Gençlik Kampı”na katılan öğrenciler, veda yemeğinde bir araya geldi.


Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının tatile girmesinin ardından kentte yaşayan kız ve erkek öğrenciler için hayata geçirdiği “Gençlik Kampı”na katılan öğrenciler, veda yemeğinde bir araya geldi. Manavgat Belediyesi Çolaklı Erkek Öğrenci Yurdu’nda düzenlenen yemeğe Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’i temsilen başkan yardımcısı Mustafa Ceylan katılırken birim müdürleri de yemekte hazır bulundu. 24 Haziran- 5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen kamp etkinliğine, 10 mahalleden 25 kız öğrenci ile 13 mahalleden 23 erkek öğrenci katılım gösterdi. Manavgat Belediyesi’nin uzman eğitim kadrosu, öğrencilerin verimli kamp dönemi geçirmelerini sağlamak amacıyla birçok aktivite düzenledi. Öğrenciler, modern dans, plates, tenis, el sanatları kursu, yüzme dersi, kişisel gelişim seminerleri, akıl oyunları, kariyer seminerleri, kitap okuma, hayvanat bahçesi gezisi, paintboll turnuvasının yanı sıra kültür gezisi kapsamında ise Side Antik Kenti ve Manavgat Şelalesi’ni de gezdi.



"Gönül rahatlığıyla teslim ettik"


Kent genelinde eğitim ve öğretim gören öğrencilerin yaz döneminde hem kendini geliştirmeleri hem de yeni dostluklar edinmesini sağlayan etkinliklerin oldukça verimli geçtiğini ifade eden aileler, "Çocuklarımız, yıl sonu tatilinin başlamasıyla birlikte Manavgat Belediyesi’nin uzman eğitim kadrosu ile verimli bir kamp dönemi gerçekleştirdi. Bizler çocuklarımızı gönül rahatlığıyla teslim ettik. Çocuklarımızın eğitimini ve gelişimini bizler kadar düşünen Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sözen’e ve değerli eğitmenlerimize çok teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundu.


Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise, projenin amacını önemsediklerini vurgulayarak yaz boyunca devam edeceğini söyledi. Sözen, “Yoğun geçen eğitim-öğretim yılımızın ardından çocuklarımızın hem kişisel eğitimlerini hem de yeni arkadaşlıklar edinmelerini sağlamak amacıyla Gençlik Kampı projemizi hayata geçirdik. Manavgat Belediyesi olarak öğrencilerimizi aydınlık dolu yarınlara hazırlamak bizim en önemli görevlerimiz arasındadır. Eğitimin ve gençliğin olduğu yerde gelecek ve umut olduğuna inanıyorum. Manavgat Belediyesi’nin güçlü eli, gençlerimize ve çocuklarımıza gece gündüz demeden hizmet vermeye devam edecektir" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 11:38
  1. kitap
  2. sanat
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Derby County, takımı Phillip Cocu’ya emanet etti
    1. Derby County, takımı Phillip Cocu’ya..
    2. Taşköprü sarımsağında hasat başladı
    3. Denetimler sayesinde trafik kazaları..
    4. Mobilya kâğıt ve orman ürünlerinin..
    5. Neriman Gürel Sağlık Ocağı’nda..
    6. Bakan Varank: Milletimizin refahını..
    7. Adilcevaz tiyatro ekibi Antalya’da..
    8. Simav’da lavanta yetiştiriciliği..
    9. Burun ucu estetiğine talep artıyor
    10. Sri Lankalı yetkililere Müslümanları..
    11. Bilecik Belediye Meclisi tatile girdi
    12. "UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme maçını..
    13. Washington'da ABD bayrağını yaktılar
    14. Sokakta bulduğu yavru baykuşu..
    15. Kayıp piton sahihine kavuştu
    16. MEB 1974 yükseköğrenim yurdunu..
    17. 42. Kemah Köyleri Dostluk Turnuvası..
    18. KMÜ’de 15 Temmuz konulu konferans
    19. "Cehennemağzı Mağaraları inanç..
    20. Devlet desteğiyle çiftlik kurdu, 5..
    21. Başkan Yavaş’tan fotoğraf yasağı
    22. Makine ihracatı yılın ilk yarısında..
    23. Kayseri Şeker Lisanslı Depolarına 2019..
    24. TEB konut kredisi faizini yüzde 1,55'e..
    25. Belediye Gençlik Kampında veda hüznü
    26. Bayraklı’nın sokakları pırıl pırıl
    27. Bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik..
    28. Derby County'de Cocu dönemi
    29. MHP İl Başkanı Avcı: “Büyükşehir..
    30. Akçakoca’da bir ilk gerçekleştiriliyor
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"