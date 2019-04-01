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CHP Giresun'da hüsrana uğradı

2014 seçimlerinde CHP'nin kazandığı Giresun Belediye Başkanlığını 31 Mart yerel seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Aytekin Şenlikoğlu kazandı.

01 Nisan 2019 Pazartesi 09:16
CHP Giresun'da hüsrana uğradı

Giresun Belediye BaşkanlığıAK Parti adayı Aytekin Şenlikoğlu kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Aytekin Şenlikoğlu 30 bin 296, CHP adayı Kerim Aksu 29 bin 985 oy aldı.

Aytekin Şenlikoğlu kimdir?

Giresun’da doğan Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Abacıbükü İlkokulu, 1990 yılında da Giresun İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden geçiş yaptığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni tamamladı. 2001 yılında AK Parti Giresun Kurucu İl Başkan Yardımcısı ve Sosyal İşler Başkanı olarak görev alan Şenlikoğlu, 2004-2006 yıllarında AK Parti İl Başkanlığı görevini yürüttü. 2017 yılında AK Parti Giresun İl Başkanlığına atanan Şenlikoğlu, evli ve 4 çocuk babası.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 09:16
  1. İstanbul
  2. Aytekin Şenlikoğlu
  3. AK Parti
  4. Giresun
  5. Giresun Belediye Başkanlığı

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