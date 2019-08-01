Belediye ekiplerinden erken yaşta evliliğe karşı bilgilendirme

Van’ın Çatak Belediyesi tarafından oluşturulan ekip, erken yaşta ve zorla evlilikleri önlemek için kırsal mahallerde çalışma yürütüyor.

Çatak Belediyesi Kadın Komisyon Başkanı Yasemin Cebe, Sosyolog Yasemin Çetin ve belediye personellerinin de bulunduğu ekip, gittikleri mahallelerde erken yaşta ve zorla evliliğin neden olduğu sorunların yanı sıra bu konudaki kanun maddeleri hakkında kadınları bilinçlendiriyor. İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Büyükağaç Mahallesi’nde yapılan bilgilendirme seminerinde konuşan Sosyolog Yasemin Çetin, özellikle kadınların ruhsal, bedensel ve fiziki gelişiminin sağlanmasının çok önemli olduğunu anlattı.

Büyükağaç Mahallesi’nde erken yaşta ve zorla evlilikle mücadele kapsamında anket çalışması da yaptıklarını ifade eden Yasemin Çetin, “Belediye Başkanımız Abdurrahman Şeylan’ın vermiş olduğu talimat doğrultusunda tüm hane ve bireylere ulaşarak onlarla birebir görüşüyoruz. Özellikle erken yaşta ve zorla evliliklerin önüne geçmek için bu çalışmalarımız sürecek. Bu çalışmalarımızın milli ve manevi değerlere sahip bireylerin gelişmesinde olumlu etkisinin olacağına da inanıyoruz” dedi.