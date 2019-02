Belediye ekipleri her koşulda görevlerinin başında

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri ilçenin dört bir tarafında gece-gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor.

Bozüyük’ün güçlü ve sağlam bir alt yapıya kavuşturulması amacıyla başlatılan alt yapı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken her koşulda görevlerinin başında olan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri de çalışmalarını büyük bir cefakârlıkla sürdürüyor. Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın alt yapıya verdiği önem doğrultusunda Bozüyük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde sürdürülen alt yapı çalışmaları ile ilçenin daha güçlü ve sağlam bir alt yapıya kavuşturulması hedefleniyor. Bu amaç doğrultusunda ekipler kışın karda ve soğukta, yazın kavurucu ve bunaltıcı sıcaklarında, sağanak yağmurun altında, gece ve gündüz olmak üzere durmadan, yorulmadan çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin gayretli çalışmalarını takdir eden Bozüyüklüler ekiplere başarılı çalışmaları nedeni ile teşekkür ederek “Şüphesiz ki memleketin en fedakâr çalışanları belediye çalışanlarıdır. Belediye, herkesin istirahat ettiği saatlerde görevi başında olan, her zaman tetikte bulunan itfaiyesiyle, temizlik hizmetleriyle, su ve alt yapı işleriyle kısacası bütün birimleriyle sürekli ayakta ve canlı olan bir kurumdur. Özellikle de alt yapı ekipleri hangi mevsimde hangi saatlerde olursa olsun bayram, tatil demeden her ihtiyacımız olduğunda yardımımıza koşup sorunlarımıza çözüm buluyorlar” ifadelerini kullandı.