0553 313 94 23

Belediye ekipleri her koşulda görevlerinin başında

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri ilçenin dört bir tarafında gece-gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor.

28 Şubat 2019 Perşembe 17:14
Belediye ekipleri her koşulda görevlerinin başında

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri ilçenin dört bir tarafında gece-gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor.


Bozüyük’ün güçlü ve sağlam bir alt yapıya kavuşturulması amacıyla başlatılan alt yapı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken her koşulda görevlerinin başında olan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri de çalışmalarını büyük bir cefakârlıkla sürdürüyor. Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın alt yapıya verdiği önem doğrultusunda Bozüyük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde sürdürülen alt yapı çalışmaları ile ilçenin daha güçlü ve sağlam bir alt yapıya kavuşturulması hedefleniyor. Bu amaç doğrultusunda ekipler kışın karda ve soğukta, yazın kavurucu ve bunaltıcı sıcaklarında, sağanak yağmurun altında, gece ve gündüz olmak üzere durmadan, yorulmadan çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin gayretli çalışmalarını takdir eden Bozüyüklüler ekiplere başarılı çalışmaları nedeni ile teşekkür ederek “Şüphesiz ki memleketin en fedakâr çalışanları belediye çalışanlarıdır. Belediye, herkesin istirahat ettiği saatlerde görevi başında olan, her zaman tetikte bulunan itfaiyesiyle, temizlik hizmetleriyle, su ve alt yapı işleriyle kısacası bütün birimleriyle sürekli ayakta ve canlı olan bir kurumdur. Özellikle de alt yapı ekipleri hangi mevsimde hangi saatlerde olursa olsun bayram, tatil demeden her ihtiyacımız olduğunda yardımımıza koşup sorunlarımıza çözüm buluyorlar” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 17:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail Yüksek Mahkemesi Netanyahu'nun partisinin başvurusunu reddetti
    1. İsrail Yüksek Mahkemesi Netanyahu'nun..
    2. Hizan’da 5 saatlik hasta kurtarma..
    3. Maltepe Belediye Başkanı Kılıç..
    4. BM'den kan donduran Suriye raporu!..
    5. GÜNCELLEME - Kırıkkale'de mandıraya..
    6. Atiker Konyaspor’da Göztepe maçı..
    7. Trabzon'da terör örgütü propagandasına..
    8. Sungurlu’da öğrenci servisleri..
    9. PFDK'den Popov'a 2 maç ceza
    10. DTSO’da işletme yetkililerine mesleki..
    11. Bursa'da cinayet sanığına 18 yıl hapis..
    12. AB'den yalan haberle mücadele çağrısı
    13. 3600 ek gösterge için son dakika yeni..
    14. Kar ve tipi ulaşımı aksattı
    15. Baraja düşen araçta ölen iki kardeşin..
    16. Aileler dikkat! Bu oyun intihara sebep..
    17. Babasının bıçak darbesiyle ölen liseli..
    18. Bu acıya yürek dayanmaz...
    19. Demirkol,AKSA Doğalgaz..
    20. Spor Bilimleri Fakültesi’nden üç..
    21. Dışişleri Bakanlığından Mali’ye..
    22. Kahta’da 28 Şubat Darbesine kınama
    23. "Tekrar rekabetin içinde yer alacağız"
    24. BAKKA Siber güvenlik uzmanı eğitiyor
    25. Mesut Üner, “Çatalca’da her kesimi..
    26. AK Parti’de meclis adayları ile..
    27. BM, Suriye raporunu açıkladı:..
    28. "Postmodern darbe"nin 22. yılı
    29. Şahin eşi ile birlikte hastaları..
    30. Türk iş adamının dolandırılması..
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    “Yeni parti, tanınmış kişilere teklif götürüyor ama Erdoğan...”
    “Yeni parti, tanınmış kişilere teklif götürüyor ama Erdoğan...”
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar