Belediye ekibi ölümden döndü
Hakkari Belediyesine ait çöp kamyonun kaza yapması sonucu işçiler ölümden döndü.20 Haziran 2019 Perşembe 13:02
Hakkari Belediyesine ait çöp kamyonun kaza yapması sonucu işçiler ölümden döndü.
Dağgöl Mahallesi’ndeki çöpleri almaya giden belediye çöp kamyonu, freninin boşalması üzerine geri geri giderek bir binanın duvarına çarparak durdu. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, çöp kamyonu çekici yardımı ile saplandığı yerden çıkartıldı.
Mahalle sakinleri, belediye ekiplerinin yara almadan kazayı atlattıklarını belirterek, ekiplere geçmiş olsun dileklerinde bulundular.
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