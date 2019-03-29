Belediye çalışanlarından Başkan Vekili Alibeyoğlu’na veda yemeği

Bitlis’in Güroymak Belediyesi çalışanları, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu’na veda yemeği verdi.

Güroymak Belediyesi çalışanları tarafından verilen veda yemeğinde konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, “Güroymak Belediyesinde 2,5 yıldır birlikte çalıştığımız siz değerli personelimizle tertiplediğiniz veda yemeğinde bugün bir araya geldik. Biz kayyum olarak sizlerle çalışmaktan son derece memnunduk. Gece gündüz demeden hep beraber Güroymak için çalıştık. Güroymak için büyük projelere imza attık. Bundan sonra da görevinizi en iyi şekilde, adaletli olarak yapmaya devam etmenizi istiyorum. Benim kapım her daim sizlere açık olacaktır. Ben sizlerden haklarınızı helal etmenizi istiyorum. Benim sizin üstünüzde bir hakkım varsa helal olsun” dedi.

Güroymak Belediyesi çalışanları, kayyum belediye başkan vekilinden çok memnun olduklarını ifade ederek, “Biz belediye çalışanlarına gösterdiği yakın ilgiden dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz” dediler.

Güroymak Belediyesi çalışanları tarafından Kaymakam Alibeyoğlu’na plaket takdim edildi.