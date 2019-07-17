0553 313 94 23

Belediye çalışanlarına eğitim desteği

Hendek Anayurt Özel Eğitim Kursu ile yapılan protokol kapsamında Hendek Belediyesi çalışanlarının birinci derece yakınlarına özel eğitim kursu kayıtlarında indirim yapılacak.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:42
Belediye çalışanlarına eğitim desteği

Hendek Anayurt Özel Eğitim Kursu ile yapılan protokol kapsamında Hendek Belediyesi çalışanlarının birinci derece yakınlarına özel eğitim kursu kayıtlarında indirim yapılacak.


Hendek Anayurt Sınav Özel Öğretim Kursu kurucuları Nevzat Gülcü, Tuncay Düzenli, Turan Sarmış ve Hüseyin Akbulut, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyaret kapsamında 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı için Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ve Anayurt Sınav Özel Öğretim Kursu Müdürü Nevzat Gülcü arasında protokol imzalandı. İmza töreninde eğitimin önemine değinen Gülcü, HİMPAŞ’ın ardından Hendek Belediyesi çalışanları ile birinci derece yakınlarına yönelik, özel eğitim kursu kayıtlarında yüzde 20 indirim uygulanacağını belirtti.


Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ise, Hendek’te eğitimin çok üst seviyelere çıkarılması adına her türlü destek ve çalışmaya hazır olduklarını belirterek, “Çocuklarımızın en iyi eğitimi almaları adına ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Çalışanlarımızın çocuklarının eğitimi için de Anayurt Özel Eğitim Kursu ile birlikte indirim protokolü imzaladık. Çalışanlarımıza hayırlı olsun. Başarının yolu çalışmaktır “ dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Atatürk’ün Bolu’ya gelişinin 85’inci yılı kutlandı
    1. Atatürk’ün Bolu’ya gelişinin 85’inci..
    2. Hakkari’de sigara, şarjör ve..
    3. Temmuz ortasında dört mevsimi yaşadılar
    4. Kaçırılan Türk denizcilerden hala..
    5. Ünlü markalardan başörtülere ayrımcılık
    6. BEÜ’de ‘15 Temmuz Şehitleri İçin Anma..
    7. Deniz Türüç, Avusturya kampında güç..
    8. Nesli tükenme tehlikesi altında olan..
    9. Para Halter Dünya Şampiyonası
    10. Belediye çalışanlarına eğitim desteği
    11. Başkan Yavaş’a yabancı heyet..
    12. Hakkari’de 2 terörist etkisiz hale..
    13. Ecdat yadigarı cami aslına uygun..
    14. Hindistan’daki çöken binada ölü sayısı..
    15. BM Libya Temsilcisi, BAE Dışişleri..
    16. Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi..
    17. Oğlunu öldüren babaya ağırlaştırılmış..
    18. Koreli turistler rotayı Türkiye'ye..
    19. Mücevher ihracatı, Haziran'da yüzde..
    20. Hamile kadına kapkaça 13 yıl hapis..
    21. DEAŞ şüphelisi Suriyeli 3 kişi..
    22. Ordu’da ilginç düğün
    23. "Avrupa'da en fazla amatör maç oynanan..
    24. Beslenmede efsaneler ve gerçekler
    25. Samsun’a kültür yatırımları devam..
    26. Ve Kavala suçunu kabul etti!
    27. (Özel) Okula gidemeyen 8 yaşındaki..
    28. Yeni Kaspersky yeni nesil koruma..
    29. Bakan Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı..
    30. OMÜ’lü akademisyenlerin projesine..
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt
    İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’