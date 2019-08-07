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Belediye çalışanını son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı

Marmaris Belediyesi çalışanı Ferdi Demir geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:40
Belediye çalışanını son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı

Marmaris Belediyesi çalışanı Ferdi Demir geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Demir’i binlerce kişi sonsuzluğa uğurladı.


Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanı Ferdi Demir Muğla- Aydın karayolunda geçirdiği trafik kazasında eşi Candan Demir ile birlikte ağır yaralandı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ferdi Demir dün hayata gözlerini yumdu. Demir için bugün Gökova Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Evinde helallik alındıktan sonra, kılınan cenaze namazının ardında Demir İnişdibi Mezarlığı’nda defnedildi. Cenaze törenine Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, belediye çalışanları, Demir’in ailesi ve vatandaşlar katıldı. Ferdi Demir’in eşi Candan Demir’in tedavisi hastanede devam ediyor.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:40
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