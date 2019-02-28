0553 313 94 23

"Belediye bütçesinden reklam yapılması kul hakkıdır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: - "Bir belediye başkanının, fotoğrafları, sloganları kullanarak belediye bütçesinden reklam yapması kul hakkıdır. Bunun ortadan kalkması için ben de mecliste kanun teklifi vereceğim" - Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş:- "İnsan odaklı ve insanın içerisinde yaşamaktan mutlu olduğu kent yaratacağız. Kendi ekonomisini kalkındıran kendi kendine yeten bir şehir olacak. Projelerimizle 5 yılda 50 bin kişiye istihdam sağlayacağız"

28 Şubat 2019 Perşembe 17:12
"Belediye bütçesinden reklam yapılması kul hakkıdır"

AYDIN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bir belediye başkanının, fotoğrafları, sloganları kullanarak belediye bütçesinden reklam yapması kul hakkıdır. Bunun ortadan kalkması için ben de Mecliste kanun teklifi vereceğim." dedi.

Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş'ın Adnan Menderes Üniversitesi Kongre Salonu'nda projelerini açıkladığı toplantıya katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, burada yaptığı konuşmada, bundan önceki yerel seçimlerden farklı bir seçim süreci yaşandığına dikkati çekerek, bu kez ittifaklar olduğunu, Cumhur İttifakı olarak sadece CHP ile yarışmadıklarını, karşılarında bir ittifak olduğunu ifade etti.

Dağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhur İttifakı, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir araya gelmişler. Cumhur İttifakı’nı AK Parti ile MHP’yi bir çekin, başkan CHP’li, yardımcısından biri HDP’li, diğeri İYİ Partili. Böyle bir yapıya Aydın Büyükşehir Belediyesini, onu da geçtim mahalleyi telsim edebilir misiniz? Bunların böyle bir yapıyla yönetmesi mümkün değil. Böyle bir zihniyet farklılığı şehirleri mahvedecek. Ege Bölgesi’nde bugüne kadar vatanseverliğinden şüphe edilmeyen bu bölgede belediye içerisine HDP’liler sokularak, PKK’lılar sokularak çok farklı bir durumla karşı karşıya kalma ihtimali söz konusu önümüzdeki 5 yıl içerisinde."

Aydın Büyükşehir Belediyesinin seçim kampanyasını orantısız bir şekilde yürüttüğüne dikkati çeken Dağ, şehrin tamamında, duvarlarda ve billboardlarda resimler göstererek 5 yıl boyunca yapılan şahsi reklamların kul hakkına girdiğini belirtti.

Konuyu Mecliste de gündeme getireceğine işaret eden Dağ, "AK Parti'li de olsa MHP’li de olsa bir belediye başkanının, fotoğrafları, sloganları kullanarak belediye bütçesinden reklam yapması kul hakkıdır. Bunun ortadan kalkması için ben de Mecliste kanun teklifi vereceğim. Kendi mal varlığından bunu yapıyorlarsa da bunun faturasını gösterirler. Aydın’da da İzmir’de de 31 Mart akşamı, herkes, her türlü sonuca hazırlıklı olsun. O akşam tüm Türkiye Aydın’ı İzmir’i konuştuğu gibi dünyanın gözü de bu illere dönecek." ifadelerini kullandı.

- 5 yılda 50 bin kişiye istihdam

Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş da kentte hayata geçirecekleri projelerle 5 yılda 50 bin kişiye istihdam sağlayacaklarını ifade etti.

Savaş, seçildiği takdirde belediye, devlet ve özel sektör işbirliğiyle toplamda 70 projeyi hayata geçireceklerini söyledi.

Aydın'ı bir cazibe merkezi halinde getirecek projeler hazırladıklarını vurgulayan Savaş, altyapı, park ve bahçe gibi hizmetlerin belediye başkanının görevi olduğunu fakat asıl görevlerinin yerel kalkınmayı gerçekleştirmek, istihdamı ve ihracatı artırmak olduğunu kaydetti.

Üretim, istihdam ve ihracattan hiçbir şekilde bahsetmeyen bir büyükşehir belediye başkanının görevde olduğunu aktaran Savaş, Aydın'da tüm kesimlere hitap eden az ve öz, ihtiyaca cevap veren projeler hazırladıklarını kaydetti.

Her projenin, insan, kent, ekonomi üçgeninde tasarlandığını vurgulayan Savaş, "İnsan odaklı ve insanın içerisinde yaşamaktan mutlu olduğu kent yaratacağız. Kendi ekonomisini kalkındıran, kendi kendine yeten bir şehir olacak. Projelerimizle 5 yılda 50 bin kişiye istihdam sağlayacağız." dedi.

Savaş, tarımsal üretime ekim, dikim, hasat, paketleme, yarı mamul hale getirme desteği vereceklerini, lojistik filosu, sertifikalı soğuk hava depoları, depolama tesisleri, mezbaha tesisleri yapacaklarını, Nazilli Sümer Üniversitesinin kurulması için her türlü desteği vereceklerini, Aydın’ın tarım potansiyelini bilimin ışığıyla destekleyerek tarım ürünleri ve tarıma dayalı sanayinin akademik altyapısını oluşturacak bir üniversitenin kurulmasına öncülük edeceklerini söyledi.

Aydın’ı ülkenin tarım ve gıda teknoloji geliştirme üssü yapacaklarını belirten Savaş, jeotermal kaynaklı ısıtma yapılabilecek ve toprağın uygun olduğu alanlarda organize sera bölgelerinin kurulmasını teşvik edecek planlamayı yapacaklarını, kente 20 bin kişilik stadyumun yanı sıra bir de millet bahçesi yapacaklarını kaydetti.

Savaş, kent trafiğini rahatlatmak üzere 12 noktada köprülü kavşak yapacaklarını, ilin turizm potansiyelini arttıracaklarını ve turizm türlerini çeşitlendireceklerini de sözlerine ekledi.

Programa, AK Parti Aydın milletvekilleri Metin Yavuz, Rıza Posacı ve Bekir Kuvvet Erim, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, AK Parti ve MHP il başkanları ile partililer katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 17:12
  1. Ak Parti
  2. cumhur ittifakı
  3. Mustafa Savaş
  4. proje

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail Yüksek Mahkemesi Netanyahu'nun partisinin başvurusunu reddetti
    1. İsrail Yüksek Mahkemesi Netanyahu'nun..
    2. Hizan’da 5 saatlik hasta kurtarma..
    3. Maltepe Belediye Başkanı Kılıç..
    4. BM'den kan donduran Suriye raporu!..
    5. GÜNCELLEME - Kırıkkale'de mandıraya..
    6. Atiker Konyaspor’da Göztepe maçı..
    7. Trabzon'da terör örgütü propagandasına..
    8. Sungurlu’da öğrenci servisleri..
    9. PFDK'den Popov'a 2 maç ceza
    10. DTSO’da işletme yetkililerine mesleki..
    11. Bursa'da cinayet sanığına 18 yıl hapis..
    12. AB'den yalan haberle mücadele çağrısı
    13. 3600 ek gösterge için son dakika yeni..
    14. Kar ve tipi ulaşımı aksattı
    15. Baraja düşen araçta ölen iki kardeşin..
    16. Aileler dikkat! Bu oyun intihara sebep..
    17. Babasının bıçak darbesiyle ölen liseli..
    18. Bu acıya yürek dayanmaz...
    19. Demirkol,AKSA Doğalgaz..
    20. Spor Bilimleri Fakültesi’nden üç..
    21. Dışişleri Bakanlığından Mali’ye..
    22. Kahta’da 28 Şubat Darbesine kınama
    23. "Tekrar rekabetin içinde yer alacağız"
    24. BAKKA Siber güvenlik uzmanı eğitiyor
    25. Mesut Üner, “Çatalca’da her kesimi..
    26. AK Parti’de meclis adayları ile..
    27. BM, Suriye raporunu açıkladı:..
    28. "Postmodern darbe"nin 22. yılı
    29. Şahin eşi ile birlikte hastaları..
    30. Türk iş adamının dolandırılması..
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    “Yeni parti, tanınmış kişilere teklif götürüyor ama Erdoğan...”
    “Yeni parti, tanınmış kişilere teklif götürüyor ama Erdoğan...”
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar