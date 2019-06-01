Belediye binasının yazısı değiştirildi
Bilecik’in Vezirhan Belde Belediyesi binası üzerindeki Mevlana’nın sözü kaldırılarak, Şeyh Edebali’nin sözü getirildi.01 Haziran 2019 Cumartesi 13:49
Bilecik’in Vezirhan Belde Belediyesi binası üzerindeki Mevlana’nın sözü kaldırılarak, Şeyh Edebali’nin sözü getirildi.
Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, belediye personellerine verdiği talimat ile belediye binası üzerindeki sözü değiştirdi. Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Belediye hizmet binamızın girişinde bulunan Mevlana’nın ‘Edep ile Gelen, Lütuf ile Gider’ sözünü kaldırdık. Yerine Şeyh Edebali’nin ‘İnsanı yaşat ki, Devlet yaşasın’ sözünü ekledik” dedi.
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