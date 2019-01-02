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Belediye binasından hırsızlık iddiası

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde belediye binasından hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı

02 Ocak 2019 Çarşamba 12:56
Belediye binasından hırsızlık iddiası

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde belediye binasından hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Akçakoca Belediyesine gelen memurlar, su faturası tahsilat bölümünde bulunan yaklaşık 2 bin liranın olmadığını fark ederek, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, parmak izi ve güvenlik kamerası incelemesi yaptı.

Polis, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 12:56
  1. Akçakoca
  2. Düzce
  3. HIRSIZLIK

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