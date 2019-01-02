Belediye binasından hırsızlık iddiası

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde belediye binasından hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Akçakoca Belediyesine gelen memurlar, su faturası tahsilat bölümünde bulunan yaklaşık 2 bin liranın olmadığını fark ederek, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, parmak izi ve güvenlik kamerası incelemesi yaptı.

Polis, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.