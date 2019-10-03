Belediye batıyor Ekrem İmamoğlu geziyor

Mazbata sürecinde “İstanbullulara hizmet etmek için sabırsızlanıyorum. Sizler için gece gündüz çalışmaya söz veriyorum” diyen CHP’li Ekrem İmamoğlu, 4 ayda İstanbul’u ‘iflas’ noktasına getirdi. Seçimden önce yaptığı açıklamalarla mütevazılık edebiyatı yapan İmamoğlu’nun başkanlık koltuğunu ele geçirmesinin ardından eğlencesinden taviz vermedi. Göreve geldiğinden beri 10 farklı şehir gezen, konser konser dolaşan, tatillere doyamayan İmamoğlu’nun son rotası yurtdışı oldu.

Metrobüs oldu çilebüs!

Seçim döneminde E-5 üzerinde bulunan metrobüsleri modernize edip kapasitesini artıracağını söyleyenEkrem İmamoğlu, icraatta sınıfta kaldı. Metrobüs seferlerindeki azalma nedeniyle kuyruklar üst geçitlere kadar uzandı. Toplu ulaşım çilesinin her geçen gün arttığı mega kentte, bazı metro hatlarındaki yürüyen merdiven ve bantlar da ‘yürüyemez‘ duruma geldi.

Beyaz Masa ‘Kara Masa’

26 yıldır kentin yüz akı olan İBB Beyaz Masa, İmamoğlu yönetimindeki adeta iflas etti. Masa’ya iletilen şikayetler, kulak arkası edildi. AK Parti döneminde anlık çözümleriyle İstanbul’u rahatlatan Beyaz Masa, şimdilerde vatandaşı bezdirmiş durumda.

Göreve gelir gelmez Akçakoca, Karadeniz Ereğlisi, Alaplı, Edirne (Kırkpınar Güreşleri), Ankara derken bu süreçte sadece 4 gün İstanbul’da kalan İmamoğlu, İstanbul’da ’Parklarda Caz’’ ve Zülfü Livaneli’nin Harbiye’deki konserinde gönül eğlendirdi. Daha sonra da ver elini İzmir ve Bodrum dedi. Sivas’ı da araya şıkıştırmayı ihmal etmedi.

Gece alemine daldı

Yıllarca İstanbul’a hizmet eden emekçileri kapının önüne koyan Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş’ın lüks semtlerinden Kuruçeşme’deki Sunset Grill-Bar isimli içkili mekanda, doyasıya eğlendi. Meteorolojik rapora rağmen önlem almadığı İstanbul’daki sel felaketinde sokaklar nehire dönerken o Bodrum’un serin sularında keyif çattı. Vatandaşın tepkisi sonrası kameralara görünmek için İstanbul’a gelen İmamoğlu, daha sonra yeniden Bodrum’a giderek, tatiline kaldığı yerden devam etti.

Selde halaya, depremde Uğur abisine koştu

Yerel seçimler sürecinde “Beni koltukta otururken göremezsiniz” diyen İmamoğlu, bu sefer de teröre destek veren belediyelerin yanında göründü. İmamoğlu, Diyarbakır’da Kürt annelerin evlatlarını dağa kaçıran HDP’lilerle halay çekti. Geçtiğimiz günlerde ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte Tarkan’ın Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konserine gitti.

Geçtiğimiz Perşembe günü gerçekleşen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından düzenlenen AFAD toplantısına katılmayıp memurlarını gönderen Ekrem İmamoğlu, Vefa Lisesi’ni ziyaret etmeyi tercih etti. İstanbul, 17 Ağustos 1999 depreminin ardından en büyük sarsıntıyla yüz yüze gelip yetkililer kırmızı alarma geçerken, aynı dakikalarda İmamoğlu, yandaş gazeteci Uğur Dündar ile dedikodu yapıp eğlendi. Deprem üzerinden davet krizi çıkartan İmamoğlu’nun son durağı ise Paris oldu.

Zamlara boğdu

Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’u her güne yeni bir zamla uyandı. Okul servislerine yüzde 13, şehir hatları vapurlarına yüzde 20 yapılan zam ile birlikte minibüs ücretlerine de yüzde 20 zam yapıldı. Taksi fiyatlarına ise yüzde 25 zam yapıldı. Bununla da yetinilmedi, Beltur’a ait kafelerde yüzde 20, Halk Ekmek’te yüzde 40 zam kararı alındı. İspark ücretlerine yapılan zam tepki üzerine geri çekilse de İsbisiklet fiyatı da yüzde 40 arttı. Hamidiye damacana suyun fiyatı da 9 liradan 11 TL’ye çıkarıldı. Halkekmek’in ürünlerine yüzde 100’e varan zamlar yaptı. 75 bin üniversite öğrencisine aylık burs bağlanması ise hayal oldu. İmamoğlu, CHP’nin yayın organı gibi çalışan Cumhuriyet gazetesiyle abonelik sözleşmesi de yaptı.

Tek derdi cami ve kılık...

İmamoğlu daha önce de cami figürlü İBB TV logosunu değiştirdi ve İETT şoförlerinin sakalıyla uğraşmaya başladı. 1969 yılında Valilikçe yapılan yarışma sonucu beğenilen İBB logosu, günümüze kadar kullanıldı. Yeni logoda, cami ve minare figürünün yerini renkli duman figürünün aldığı dikkat çekti.