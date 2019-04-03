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Belediye başkanlığından mahalle başkanlığına

15 yıldır sürdürdüğü Kahramankazan Belediye Başkanlığı görevini, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında Cumhur İttifakı’nın adayı Serhat Oğuz’a devreden Lokman Ertürk, AK Parti İlçe Teşkilatı’nda görev alarak, ikamet ettiği mahallenin başkanı oldu.

03 Nisan 2019 Çarşamba 23:55
Belediye başkanlığından mahalle başkanlığına

15 yıldır sürdürdüğü Kahramankazan Belediye Başkanlığı görevini, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında Cumhur İttifakı’nın adayı Serhat Oğuz’a devreden Lokman Ertürk, AK Parti İlçe Teşkilatı’nda görev alarak, ikamet ettiği mahallenin başkanı oldu. Ertürk’ün bu davranışına sosyal medyadan olumlu tepkiler çığ gibi büyürken, “gerçek bir dava adamı” yorumları yapıldı.



2004 yerel seçimlerinde, 34 yaşında “Türkiye’nin en genç belediye başkanı” unvanını da alarak, Kahramankazan Belediye Başkanı olarak seçilen Lokman Ertürk, 15 yıldır sürdürdüğü görevini, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında Cumhur İttifakı’nın AK Parti’li Adayı Serhat Oğuz’a devretti.



“Seçim sürecinde aktif destek verdi”


Ertürk, Cumhur ittifakı’nın AK Parti’li Adayı Oğuz’a seçim çalışmaları sürecinde de aktif olarak destek verdi. Kapı kapı, sokak sokak gezen Ertürk, Oğuz’un seçimlerde yakaladığı başarının arkasındaki önemli isimlerden oldu. Ertürk’ün, Oğuz’a destek vermek için yürüttüğü çalışmalar sırasında, yakın çevresine, “kendim aday olsaydım bu kadar çalışmazdım” dediği öğrenildi.



“Mahalle başkanı oldu”


Seçim çalışmaları sürecinde Oğuz’a verdiği aktif destek, sosyal medya başta olmak üzere tüm mecralarda takdir toplayan Ertürk’ten, Türkiye siyasetine örnek olacak bir davranış daha geldi. Ertürk, 15 yıllık belediye başkanlığı görevini devretmesinden sonra, AK Parti İlçe Teşkilatı’nda yeni bir görev aldı. Ertürk, Kahramankazan’da ikamet ettiği Fatih Mahallesi’nin mahalle başkanı oldu. AK Parti İlçe Başkanlığında toplanan Fatih Mahallesi komisyonu, oy birliği ile Ertürk’ü mahalle başkanlığına seçti. Ertürk’ün mahalle başkanlığı görevine seçildiğini AK Parti Kahramankazan İlçe Başkanı Ali Yıldıztepe sosyal medya üzerinden duyurdu.



“Gerçek dava adamı”


Lokman Ertürk’ün bu davranışına sosyal medyadan olumlu tepkiler kısa sürede çığ gibi büyüdü. Türkiye’nin dört bir yanından Ertürk için “gerçek bir dava adamı” yorumları yapılırken, bu hareketinin örnek alınması istendi.



“Nefer olarak çalışacağım”


Lokman Ertürk, belediye başkanlığı görevinin ardından, mahalle başkanı seçilmesine ilişkin olarak, “Biz bu yola çıkarken makam için, mevki için, herhangi bir menfaat için çıkmadık. Yalnızca aziz milletimizin değil, İslam aleminin ve mazlum milletlerin de umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yol arkadaşlığı yapmak, onun bir neferi olarak çalışmak için çıktık. Makamlar mevkiler gelip geçicidir, önemli olan kubbede hoş bir seda bırakmak, gönüllere girebilmektir. 15 yıl boyunca bunu yaptığıma gönülden inanıyorum. Bundan sonra da liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde karıncalar gibi çok daha azimle çalışmaya devam edeceğiz. Gönüllere girip, tevazu, samimiyet ve gayretle, makam mevki olmaksızın da davamıza sahip çıkacağız. Sadece milletin değil, ümmetin lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın omuzlarındaki ağır yükü hafifletmek için bir nefer olarak var gücümüzle çalışacağız.” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 23:55
  1. doğa

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