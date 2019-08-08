Belediye başkanlarından Rektör Kâzım Uysal’a nezaket ziyareti Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler ve beraberindeki heyet Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler ve beraberindeki heyet Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Üniversitenin Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Belediye Başkanları ve beraberindeki heyet Rektör Kazım Uysal’a yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi.

Rektör Uysal da Gediz ve Tavşanlı Belediye Başkanları ile beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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