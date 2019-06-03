Belediye başkanlarından bayram mesajı

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse Ramazan Bayramı dolayısı ile kutlama mesajı yayımladı.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Ramazan Bayramı dolayısı ile bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Vergili mesajında, “Bu güzel günleri Karabük halkı için unutulmaz kılmak adına, Ramazan Ayı boyunca mahallelerimizde çeşitli etkinlikler düzenledik. Karabük’te Ramazan Ayı etkinlikleri ile vatandaşlarımıza eski ramazan gecelerini yaşatmayı amaçladık. Bunu da çok şükür başardığımızı düşünüyorum. 11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif’i büyük bir birliktelikle tamamlamanın ve sevgiyle, muhabbetle kucaklaşacağımız Ramazan Bayramı’na kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdi bir Ramazan Bayramı’na daha çok şükür kavuştuk. Bayramlar çok özel günlerdir. Bayramın coşkusunu, mutluluğunu tüm aile bireyleriyle, komşularımızla, hemşerilerimizle paylaşarak, daha da anlamlı hale getirmeliyiz.

Bayramlar toplumsal birliği sağlayan, değerlerin hatırlandığı, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı, insanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygının geliştiği, dostluk ve kardeşlik hislerinin güçlendiği günlerdir. Bu anlamlı ve özel günlerde, akraba ve komşularımızın yanı sıra kimsesizlerimizi de ziyaret ederek, Ramazan Bayramını ruhuna uygun yaşamalıyız.

Saygıdeğer hemşerilerimle birlikte bir bayramı daha kutlayacak olmanın mutluluğu ve heyecanını yaşarken, Ramazan Bayramı’nın insanlığa, İslam âlemine, ülkemize sağlık ve huzur getirmesini diliyor, tüm hemşerilerimin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.

-Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Ramazan Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayınladı. Mesajında, hoşgörü vurgusu yapan Başkan Köse, dostlukların güçleneceği bir bayram diledi.

Bayramda tüm kırgınlıkların unutulmasını temenni eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Sevgi, saygı, kardeşlik ve hoşgörünün birleştirici gücü olan bayramlar milletimizin en güzel günleridir. Yaşadığımız bu zorlu süreçte birlik ve beraberlik içinde hareket etmeli barış, kardeşlik duygularını daha da güçlendirerek bu bağları korumalı bayramları birbirimizi kucaklamak için fırsat olarak görmeliyiz. Bayramlar kırgınlıkların unutulduğu, dostlukların güçlendiği, mutlulukların paylaşıldığı en özel günlerdir. Tüm bu duygu, düşünceler ile Türkiye’nin mutlu, huzurlu ve barış içinde bir bayram geçirmesini diliyor, yaşayacağımız bu bayram coşkusunun aydınlık günlerimizin müjdecisi olmasını canı gönülden temenni ediyorum"ifadelerine yer verdi.