0553 313 94 23

Belediye başkanlarından bayram mesajı

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse Ramazan Bayramı dolayısı ile kutlama mesajı yayımladı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 13:36
Belediye başkanlarından bayram mesajı

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse Ramazan Bayramı dolayısı ile kutlama mesajı yayımladı.


Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Ramazan Bayramı dolayısı ile bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Vergili mesajında, “Bu güzel günleri Karabük halkı için unutulmaz kılmak adına, Ramazan Ayı boyunca mahallelerimizde çeşitli etkinlikler düzenledik. Karabük’te Ramazan Ayı etkinlikleri ile vatandaşlarımıza eski ramazan gecelerini yaşatmayı amaçladık. Bunu da çok şükür başardığımızı düşünüyorum. 11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif’i büyük bir birliktelikle tamamlamanın ve sevgiyle, muhabbetle kucaklaşacağımız Ramazan Bayramı’na kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdi bir Ramazan Bayramı’na daha çok şükür kavuştuk. Bayramlar çok özel günlerdir. Bayramın coşkusunu, mutluluğunu tüm aile bireyleriyle, komşularımızla, hemşerilerimizle paylaşarak, daha da anlamlı hale getirmeliyiz.


Bayramlar toplumsal birliği sağlayan, değerlerin hatırlandığı, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı, insanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygının geliştiği, dostluk ve kardeşlik hislerinin güçlendiği günlerdir. Bu anlamlı ve özel günlerde, akraba ve komşularımızın yanı sıra kimsesizlerimizi de ziyaret ederek, Ramazan Bayramını ruhuna uygun yaşamalıyız.


Saygıdeğer hemşerilerimle birlikte bir bayramı daha kutlayacak olmanın mutluluğu ve heyecanını yaşarken, Ramazan Bayramı’nın insanlığa, İslam âlemine, ülkemize sağlık ve huzur getirmesini diliyor, tüm hemşerilerimin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.


-Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse


Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Ramazan Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayınladı. Mesajında, hoşgörü vurgusu yapan Başkan Köse, dostlukların güçleneceği bir bayram diledi.


Bayramda tüm kırgınlıkların unutulmasını temenni eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Sevgi, saygı, kardeşlik ve hoşgörünün birleştirici gücü olan bayramlar milletimizin en güzel günleridir. Yaşadığımız bu zorlu süreçte birlik ve beraberlik içinde hareket etmeli barış, kardeşlik duygularını daha da güçlendirerek bu bağları korumalı bayramları birbirimizi kucaklamak için fırsat olarak görmeliyiz. Bayramlar kırgınlıkların unutulduğu, dostlukların güçlendiği, mutlulukların paylaşıldığı en özel günlerdir. Tüm bu duygu, düşünceler ile Türkiye’nin mutlu, huzurlu ve barış içinde bir bayram geçirmesini diliyor, yaşayacağımız bu bayram coşkusunun aydınlık günlerimizin müjdecisi olmasını canı gönülden temenni ediyorum"ifadelerine yer verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 13:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fırsatçılara meydan vermeyin! Turizm canlandı rehber ihtiyacı arttı
    1. Fırsatçılara meydan vermeyin! Turizm..
    2. Açıköğretim Lisesi üçüncü dönem..
    3. Derin Tarih dergisinden Mısıroğlu’na..
    4. Van’da bayram hareketliliği
    5. Zonguldak’ta alacak-verecek kavgası: 1..
    6. Milletvekilleri Kale ilçesinde iftar..
    7. 'SP'li kardeşim!..RP ve Fazilet'i..
    8. Sudan'da gösterilere müdahalede ölü..
    9. İstanbul 14 Ağustos'u bekliyor! 100..
    10. Bu bayramda da şehitler unutulmadı!
    11. Nerede oy kullanacağım? (YSK seçmen..
    12. ‘Midenin de bayram edeceği’..
    13. Hafif ticari araç takla attı: 2 Yaralı
    14. Rusya tüm dünyaya duyurdu: Çekilmiyoruz
    15. Bakan Akar’dan Ramazan Bayramı mesajı
    16. TFF'den Ramazan Bayramı mesajı
    17. Karaman’da şehitlik ziyareti
    18. Gençlerbirliği'nde Gabriel Obertan..
    19. İngiltere’de camide çekiçli saldırı..
    20. Belediye başkanlarından bayram mesajı
    21. Vali Okay Memiş’in ramazan bayramı..
    22. Su ürünleri sektörüne destek isteği
    23. Bakan Soylu: “Bayram tatilinin ilk iki..
    24. TSO Meclis Başkanı Ünal’dan bayram..
    25. Şişli’de lüks otomobildeki infazda..
    26. Bakan Yardımcısı Ersoy kaza..
    27. Aynalı Çarşı’da arefe günü..
    28. "İstanbul'da hırsızlık vakaları azaldı"
    29. Kurban Bayramı ne zaman 2019? Kurban..
    30. Balıkesir’de Yunus timleri..
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular